Эксперт прокомментировал подписание контракта на поставку СПГ из США в Польшу

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT подписание польской нефтегазовой компанией PGNiG и американской Venture Global LNG контракта на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет.

Глава польской нефтегазовой компании Петр Возняк добавил, что американское предложение позволит покупать газ дешевле.

По словам Юшкова, нельзя заранее определить цену на СПГ.

«Я думаю, что здесь есть определённое лукавство: цена на СПГ определяется сиюминутно. Польша подписывает контракт с компанией, которая ещё только строит СПГ-завод, не озвучивается, когда начнётся исполнение контракта. Если мы ориентируемся на систему закупки СПГ с действующего завода, то цена привязана к газовому хабу. Она каждый день меняется, постоянно идут торги. Поэтому говорить о том, что цена по контракту, который ещё не начал исполняться, ниже, чем у «Газпрома», довольно сложно. Цена на газ у «Газпрома» также изменится, поскольку она привязана к нефти», — отметил Юшков.

Он также добавил, что Польша может поставлять СПГ в другие страны, если это будет выгодно.

«Также озвучены условия, что польская компания становится собственником СПГ, когда он загружается на танкер, а дальше они сами решают, куда его поставлять, не факт, что все танкеры будут идти в Польшу. Дальше польская компания будет ориентироваться на рынок. Возможно, ей будет выгоднее поставлять его в Азию или в Латинскую Америку», — заключил Юшков.

Ранее в польской нефтегазовой компании PGNiG объяснили причины подписания контракта с США на поставку СПГ тем, что контракт с «Газпромом» заканчивается в 2022 году, а условия сотрудничества с Западом «намного лучше».