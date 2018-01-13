«Размежевание прогрессирует»: покинет ли Польша Евросоюз из-за конфликта с Брюсселем

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что Польша может выйти из Евросоюза. По словам европейского лидера, нынешнее руководство страны удерживают в ЕС лишь финансовые субсидии. Вместе с тем Туск обвинил польские власти в «скрытой поддержке российского курса по подрыву либерально-демократических и западных ценностей». RT выяснял, с какой целью политик заговорил о выходе Польши из ЕС и способствует ли евроскептицизм Варшавы нормализации отношений с Москвой.

Платёжный баланс

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, с 2014 года возглавляющий верховный орган ЕС — Европейский Совет, заявил в интервью польскому изданию Tygodnik Powszechny, что Варшава может поставить вопрос о выходе из ЕС, если страна из получателя европейских субсидий превратится в донора.

«Я могу с лёгкостью представить ситуацию, когда Польша окажется среди чистых доноров, тогда правительство Польши может решить, что настало время спросить поляков, хотят ли они, чтобы Польша продолжила оставаться в ЕС», — отметил политик.

По его словам, нынешнее руководство Польши «по меньшей мере не воспринимает с энтузиазмом» членство страны в Евросоюзе.

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Польша ежегодно получает дотации из европейских фондов в размере до €10 млрд, однако после выхода Великобритании из ЕС, который запланирован на 2019 год, всё может измениться. После того как ЕС лишится одной из самых мощных экономик Европы, все взносы в европейские фонды, которые ранее делало Соединённое Королевство, лягут на плечи других стран — членов Евросоюза, в том числе и на Польшу. Кроме того, ЕС планирует сократить траты в период с 2020 по 2027 год. Это означает, что Польша будет платить в бюджет ЕС больше, чем получать из него.

«Для «Права и справедливости» (ПиС, правящая партия в Польше. — RT) преимущества членства в ЕС сводятся лишь к платёжному балансу, — считает Туск. — Они полностью игнорируют другие выгоды, такие как единый рынок, правопорядок, гарантии безопасности и тому подобное. Пока мы не превратились в чистого донора, игра для них стоит свеч».

Он отметил, что конфликт между ним и лидером партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским — это вопрос об основаниях польской политики и «спор не о том, какой должна быть Европа, а о том, должна ли Польша быть её частью».

Перспективы выхода

«За этим заявлением стоят некоторые реальные основания, потому что нынешний польский народ в значительной степени разочарован Европейским союзом и тем, как устроена в нём система управления. Особенно важен для польского общества вопрос ценностей. Нынешние либеральные европейские ценности не устраивают польское общество и вызывают довольно сильное отторжение», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

Он добавил, что также недовольство поляков вызывают навязываемые ЕС квоты на мигрантов.

Флаги Евросоюза, Польши и НАТО у здания президентского дворца, Варшава

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

«Однако нельзя сказать, что поляки и правящая партия «Право и справедливость» настроены на то, чтобы покинуть ЕС», — подчеркнул политолог. Евроскептицизм Варшавы не доходит до того, чтобы ставить вопрос о выходе из Европейского союза, скорее он говорит об изменении внутреннего устройства ЕС, более справедливой системе внутренних отношений, уточнил Неменский.

Польские политики выступают против превращения ЕС в единое федеративное государство, где будет доминировать Германия, утверждает эксперт. Если евроинтеграция приведёт к этому, то они, конечно, покинут Евросоюз. Однако «это слишком отдалённая перспектива», по мнению политолога.

«То, что само правительство Польши поставит вопрос о выходе, — это маловероятно, хотя размежевание между Варшавой и Брюсселем всё прогрессирует и прогрессирует», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Вадим Волобуев.

Впрочем, существует ещё один фактор, влияющий на отношения Польши и ЕС, — угрозы Брюсселя ввести против страны санкции за проведение судебной реформы, не соответствующей требованиям ЕС. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала запуск седьмой статьи Лиссабонского договора, выполняющего функции Конституции ЕС. Она предполагает, что если одна из стран Евросоюза нарушает его ценностные основания, то против неё могут быть применены ограничительные меры вплоть до лишения права голоса.

«Польша хочет прагматизировать отношения с ЕС и не допустить выхода, но если Евросоюз начнёт вводить санкции против Польши, станет ограничивать субсидии, то у Варшавы не будет смысла оставаться в рамках ЕС», — высказал своё мнение в интервью RT сотрудник Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский.

Личный конфликт

По мнению Олега Неменского, слова Туска о вероятном выходе Польши из ЕС — «это скорее попытка напугать своих европейских партнёров действиями польской правящей партии, которая, во-первых, имеет плохие позиции в Брюсселе, а во-вторых, делает всё против прежней правящей партии и лично Дональда Туска».

Председатель Европейского совета Дональд Туск

globallookpress.com

© Dominika Zarzycka

«Туск явно шантажирует власть, — уверен Вадим Волобуев. — Его высказывания — часть внешнеполитической игры нервов между Брюсселем и Варшавой».

Кроме того, как считает эксперт, президент ЕС, как неформальный лидер польской либеральной оппозиции, своими алармистскими заявлениями стремится «разжечь оппозиционные настроения в самой Польше, чтобы во время ближайших выборов нанести поражение правящей партии». В 2018 году в Польше состоятся выборы в местные органы власти, а в 2019 году поляки будут выбирать депутатов Сейма и президента страны.

Как отметили эксперты, в конфликте Туска и «Права и справедливости» внутренняя политика Польши влияет на отношения Варшавы с Брюсселем, и наоборот.

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Туск до того, как занял пост президента ЕС в 2014 году, был премьер-министром Польши от либеральной партии «Гражданская платформа». «Дональд Туск — бывший премьер-министр Польши и один из лидеров либерального лобби в стране — воплощает образ врага для консервативных сил в самой Польской Республике», — уточнил Пётр Петровский.

По его словам, назначение Туска на пост президента ЕС было воспринято новым руководством Польши как вызов и содействовало развитию конфликта с Брюсселем.

Олег Неменский подчеркнул, что неслучайно 11 января комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту самолёта причиной крушения президентского Ту-154М в 2010 году под Смоленском, во время которого погиб занимавший в то время пост президента Польши брат-близнец Ярослава Качиньского — Лех Качиньский.

«Взрыв изнутри — это прямой намёк на вину якобы организовавшего устранение своего конкурента Дональда Туска (бывшего в то время премьер-министром Польши. — RT)», — утверждает эксперт. — Всё это может привести к началу формального судебного процесса над Дональдом Туском в Польше».

«Рука Москвы»

Помимо отсутствия веры в европейскую интеграцию, Туск поставил в вину нынешнему руководству Польши то, что оно якобы работает на Кремль.

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«Почти всё, что правящая партия Польши предлагает по ключевым политическим вопросам, совпадает с публично сформулированными и представленными интересами и ожиданиями Москвы. Я могу привести множество примеров, когда у ПиС и Москвы были схожие взгляды и цели», — заявил Туск в интервью Tygodnik Powszechny. В частности, по его мнению, позиции Москвы и Варшавы совпадают по вопросам отношения к правам секс-меньшинств, либеральной демократии и независимости судов.

«Нынешняя правящая польская партия является определённо консервативной партией и не приемлет современные западные ценности. То же свойственно современной России, которая выступает за сохранение традиционных семейных ценностей. В этом плане действительно есть совпадения позиций не только властей, но и обществ. Но в данном случае это совпадение используется в политических целях», — отмечает Олег Неменский.

Вадим Волобуев подчеркнул, что Туск, «обвиняя всех вокруг в том, что они являются «рукой Кремля», пытается перехватить политическую риторику «Права и справедливости», обратить их оружие против них самих».

По словам Олега Неменского, хотя противники «Права и справедливости» говорят о «путинизации Польши», никаких серьёзных оснований для этого нет. «Нынешняя правящая партия Польши является русофобской. Отношения между Россией и Польшей, к сожалению, находятся на низком уровне», — подчёркивает политолог.

Пётр Петровский тем не менее надеется, что после того, как во главе польского правительства встал Матеуш Моравецкий, неудовлетворённость отношениями с ЕС может частично нормализовать отношения с Россией.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

globallookpress.com

© Ye Pingfan

«Матеуш Моравецкий выступает с суверенистских независимых позиций Польши, и в этом плане, отражая интересы среднего бизнеса и промышленников, он понимает, что в рамках Европейского союза Польша сегодня не может полностью удовлетворить свои потребности в области высокотехнологичных секторов экономики», — подчеркнул политолог.

По его словам, этому мешают немецкие интересы и квотирование бизнеса в Европейском союзе, поэтому круги, близкие новому премьеру, выступают за продвижение интересов польских бизнесменов и предприятий на территории ЕАЭС.

«Пока они ищут выходы на евразийские рынки через Беларусь и Казахстан, создавая там дочерние компании», — отмечает Петровский. К тому же польский бизнес не заинтересован и в антироссийских санкциях. Поэтому как минимум в сфере экономики стоит ждать прагматизации отношений между Россией и Польшей, утверждает эксперт.