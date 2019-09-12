Козак заявил о возможности обжаловать решение суда ЕС по OPAL

Вице-премьер России Дмитрий Козак прокомментировал решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.

«Всё-таки судебное решение, но это не последняя инстанция, ещё есть возможность обжаловать», — цитирует РИА Новости Козака.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о том, как реагировать на это судебное решение.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News также прокомментировал решение суда ЕС.