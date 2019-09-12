Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться, потому что это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с поставками газа», — отметил министр.

По его словам, в настоящий момент идёт юридическая проработка сложившейся ситуации.

Ранее суд ЕС ограничил права «Газпрома» в вопросе использования газопровода OPAL.

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал решение суда ЕС.

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