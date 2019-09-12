Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться, потому что это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с поставками газа», — отметил министр.
По его словам, в настоящий момент идёт юридическая проработка сложившейся ситуации.
Ранее суд ЕС ограничил права «Газпрома» в вопросе использования газопровода OPAL.
Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал решение суда ЕС.
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