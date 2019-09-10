«Слишком много неясных моментов»: на каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа

Третий раунд переговоров по вопросу транзита российского газа через Украину на европейский рынок состоится 19 сентября. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. В консультациях примут участие официальные представители Москвы, Киева и Брюсселя. Ранее российская сторона предложила пролонгировать на год транзитный договор, действие которого заканчивается 31 декабря. По мнению экспертов, в сложившихся условиях это было бы оптимальным решением. Однако Киев и Еврокомиссия отстаивают идею нового долгосрочного контракта, который сможет заменить прежние договорённости.

Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября. Об этом сообщил в своём Twitter заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Рад сообщить, что 19 сентября я проведу следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу. Убеждён, что прогресс в этом отношении даст рынку и потребителям мощный позитивный сигнал перед началом зимнего сезона», — написал он.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3 — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 9 сентября 2019 г.

В переговорах примут участие представители России, Украины и Евросоюза. Напомним, текущий договор на транзит природного газа через украинскую газотранспортную сеть на европейский рынок действует до конца года. Чтобы поставки продолжились в 2020 году, Киев и Москва должны либо продлить действующий контракт, либо заключить новый договор.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович

Reuters

© Benoit Tessier

Первый раунд переговоров состоялся летом 2018 года, консультации не увенчались успехом. Как заявил тогда глава российского Минэнерго Александр Новак, важным условием для заключения нового соглашения является урегулирование споров Киева и Москвы в Международном арбитражном суде Стокгольма. Как сообщил ранее журналистам начальник юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец, компания предложила «Нафтогазу» обнулить исковые претензии. Однако украинская сторона пока не намерена отказываться от своих требований.

Напомним, Киев давно настаивает на пересмотре тарифов на транзит российского газа. По мнению украинской стороны, расценки должны быть выше тарифов, заложенных в действующем договоре, примерно на 40%. Кроме того, украинские власти обвинили «Газпром» в невыполнении заложенных в транзитном договоре условий по объёмам прокачиваемого топлива.

Стокгольмский арбитраж в начале 2018 года частично удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому», присудив украинской стороне $4,673 млрд по иску за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита. При этом требования Киева о пересмотре задним числом транзитных тарифов удовлетворены не были. По итогам зачёта удовлетворённых встречных требований «Газпрома» российскую сторону обязали выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Кроме того, в январе текущего года, в преддверии второго раунда консультаций об условиях продления транзита российского газа через Украину, «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома» с требованием выплатить «неустойку» в размере почти $12 млрд за обесценивание украинской ГТС из-за строительства газопроводов в обход Украины — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

В Киеве заявили, что готовы отказаться от этих исковых требований, если Москва согласится заключить новый контракт на транзит топлива через Украину на базе европейских норм. По сути, Киев неудачно попытался использовать очередной иск для того, чтобы добиться от Москвы выгодных условий нового контракта, считают эксперты. При этом отказываться от требований на сумму $2,56 млрд в «Нафтогазе» не собираются.

Место у «кормушки»

Сейчас Киев и Еврокомиссия настаивают на необходимости подписать новый договор на десятилетний срок. Об этом заявил в июле Марош Шефчович. По словам чиновника, заключение долгосрочного контракта является вопросом «надёжности и доверия к России как к поставщику, а к Украине — как к транзитной стране». Также он считает, что в документе должны обговариваться «коммерчески жизнеспособные» объёмы транзита, поскольку для модернизации украинской ГТС планируется привлечь ресурсы европейских инвесторов.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил в июне о параметрах будущего договора, которые устроили бы украинскую сторону.

РИА Новости

По его словам, контракт должен быть подписан в соответствии с европейскими правилами, для этого украинская сторона должна передать газотранспортную систему страны от «Нафтогаза» под контроль независимого оператора, создание которого запланировано на начало следующего года. Кроме того, предлагается заключить контракт не на транзит, а на своп газа, сообщил Витренко. При этом под свопом подразумевается передача сырья украинской стороне на украинско-российской границе. В этом случае «Газпром» уже не будет платить Украине за прокачку газа, а прибыль украинской стороны будет складываться из наценки, с которой Киев будет передавать топливо европейским потребителям.

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Также в «Нафтогазе» предлагают зафиксировать в новом российско-украинском договоре минимальные объёмы прокачиваемого российского газа на уровне 60 млрд кубометров в год.

По мнению экспертов, желание руководства «Нафтогаза» выстроить такую многоступенчатую схему транзита может быть связано с собственными интересами — финансовые «аппетиты» верхушки компании давно не являются большим секретом.

«Отчасти это попытка менеджмента «Нафтогаза» и тех, кто их курирует, сохранить своё место у «кормушки», — пояснил в беседе с RT заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Перенос точки передачи газа на восточную границу — давний фетиш украинской стороны, в Киеве надеются стать перепродавцами российского газа. Но для этого нет никаких оснований, поскольку российский газ уже продаётся по долгосрочным контрактам европейским клиентам. Роль Украины в этой схеме можно сравнить с ролью курьера, но никак не продавца».

Как заявляли в 2017 году в украинском кабмине, именно перенос точки передачи газа для европейских потребителей на восточную границу мог бы стать условием возобновления прямых закупок российского газа Киевом, прекращённых в 2015 году. Кроме того, на том, чтобы за транзит газа из России платила не Москва, а Евросоюз, настаивал ранее и экс-президент Украины Пётр Порошенко. Однако в Москве это предложение отклонили, назвав нецелесообразным.

По мнению экспертов, эта идея не имеет поддержки и в Европе. Как пояснил в комментарии RT директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, Евросоюз не идёт на эти предложения Киева, так как текущая схема вполне устраивает европейцев.

«В этом случае европейские покупатели оказались бы в зависимости от украинской стороны. Но европейцы на эти условия не идут, и пока все контракты заключались именно с тем, чтобы топливо передавалось Европе уже после прохождения украинской территории, украинской стороне просто не доверяют», — считает эксперт.

«Самое простое решение»

В свою очередь, Москва предлагает пролонгировать на год действующий сейчас контракт. Об этом заявил в июле этого года глава Минэнерго России Александр Новак.

По мнению экспертов, это было бы самым простым и логичным решением на сегодняшний день. Как отметил Алексей Гривач, Киев планирует передать все функции по транзиту газа независимому оператору, но для этого нужно провести очень сложную бюрократическую работу, на которую сейчас времени просто не остаётся.

«Поэтому российская сторона и предложила временно пролонгировать действующий договор», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Сергей Правосудов.

Установка камеры приёма ДОУ на строительной площадке газопровода «Северный поток — 2» в Любмине

© Nord Stream 2 / Paul Langrock

«Предложение российской стороны продлить пока договор на год вполне понятно, здесь следует напомнить и о судебной тяжбе между «Нафтогазом» и «Газпромом», и о планах Киева отделить ГТС от «Нафтогаза». В этой ситуации слишком много неясных моментов, и самым простым решением было бы просто пролонгировать контракт на год, пока всё не прояснится», — подчеркнул эксперт.

Комментируя в июне переговоры Москвы и Киева по газовым вопросам, украинский президент Владимир Зеленский предположил, что диалог увенчается успехом.

«И я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен — мы договоримся. И никто Украине не будет выкручивать руки», — заявил Зеленский.

Срыв переговоров не только ударит по восточноевропейским потребителям российского газа, но и нанесёт заметный ущерб Украине. Как подсчитали ранее в НАК «Нафтогаз», ежегодно транзит газа приносит украинскому бюджету $3 млрд, что равно 3% национального ВВП.

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Правда, возможное прекращение транзита в Киеве связали тогда не с прекращением российско-украинского договора, а с запуском трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2», намеченным на конец текущего года.

По мнению Сергея Правосудова, критика «Северного потока — 2» продолжится и в том случае, если Москва и Киев подпишут новый контракт о транзите.

«Недовольство украинской стороны сохранится, равно как и недовольство США, которые считают, что прямые поставки газа из России в Германию, в обход Украины, могут снизить возможности давления как на Берлин, так и на Москву», — отметил эксперт.

Тем не менее у сторон есть шансы договориться о новом контракте на транзит газа через Украину в Европу до конца текущего года. Неизвестной переменной пока остаётся позиция нового украинского кабмина, сформированного в прошлом месяце, она может отличаться от точки зрения НАК «Нафтогаз», отмечают эксперты.

«Судить о параметрах будущего контракта пока сложно, особенно если учесть, что состав нового украинского кабмина сформировался лишь недавно и пока неясно, какую именно позицию он займёт. Вопрос нового договора очень сложный, он не ограничивается только сроками и объёмами транзита, эти параметры также завязаны на множество факторов, которые должны быть учтены», — считает Алексей Гривач.

По мнению Сергея Правосудова, наиболее вероятным вариантом станет подписание сторонами контракта сроком на пять лет.