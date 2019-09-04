В США заявили, что «Северный поток — 2» даст России много контроля

Постпред США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что «Северный поток — 2» предоставит России слишком большой контроль в сфере энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, вопрос «Северного потока — 2» поднимался на встречах госсекретаря США Майка Помпео с будущим руководством евроструктур, включая избранную главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

«Вопрос энергетики в Европе всегда вызывал большую обеспокоенность у США. Мы считаем, что «Северный поток — 2» создаёт слишком много контроля в российских руках. А русские в прошлом использовали этот контроль», — заявил он.

При этом американский постпред добавил, что Вашингтон предлагает Европе в качестве альтернативы свой сжиженный природный газ.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что в настоящий момент американская сторона серьёзно рассматривает возможность введения санкций в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2».

Компания Nord Stream, оператор проекта, заявила, что строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%.

В конце августа политолог Пётр Федосов в беседе с Nation News прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».