Зеленский назвал угрозой Европе «Северный поток — 2»
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«Здесь мы говорим с Польшей в единый голос: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несёт угрозу всей Европе», — приводит Интерфакс слова Зеленского.
Он отметил, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергосотрудничество Польша — США — Украина.
Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки сжиженного природного газа из США на Украину уже в 2019 году.
Политолог Пётр Федосов в беседе с Nation News прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».