Зеленский назвал угрозой Европе «Северный поток — 2»

Украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве назвал «Северный поток — 2» угрозой Европе.

«Здесь мы говорим с Польшей в единый голос: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несёт угрозу всей Европе», — приводит Интерфакс слова Зеленского.

Он отметил, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергосотрудничество Польша — США — Украина.

Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки сжиженного природного газа из США на Украину уже в 2019 году.

Политолог Пётр Федосов в беседе с Nation News прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».