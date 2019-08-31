Зеленский назвал угрозой Европе «Северный поток — 2»

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Украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве назвал «Северный поток — 2» угрозой Европе.
Зеленский назвал угрозой Европе «Северный поток — 2»
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«Здесь мы говорим с Польшей в единый голос: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несёт угрозу всей Европе», — приводит Интерфакс слова Зеленского.

Он отметил, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергосотрудничество Польша — США — Украина.

Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки сжиженного природного газа из США на Украину уже в 2019 году.

Политолог Пётр Федосов в беседе с Nation News прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».

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