Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

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Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 75%, по дну Балтийского моря уложено более 1,8 тыс. км трубопровода. Об этом сообщил оператор проекта — компания Nord Stream.
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
  • РИА Новости

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.

Уточняется, что полностью окончено строительство обеих ниток газопровода в территориальных водах Германии и Финляндии.

При этом строительство на береговых участках ФРГ и России находится на продвинутом этапе. Также в компании сообщили о продолжении укладки труб в российских территориальных водах.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении работ на участке «Северного потока — 2» в Финляндии.

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