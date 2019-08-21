Путин: работы на участке «Северного потока — 2» в Финляндии завершены

Президент России Владимир Путин объявил, что работы на финляндском участке проекта «Северный поток — 2» завершены. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

© Алексей Дружинин

РИА Новости

«Могу проинформировать вас о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне по прокладке этой трубопроводной системы», — заявил российский лидер. Ранее Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации против строительства газопровода «Северный поток — 2». 16 августа «Газпром» сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 73,6%.