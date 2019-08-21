Путин: работы на участке «Северного потока — 2» в Финляндии завершены
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- РИА Новости
«Могу проинформировать вас о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне по прокладке этой трубопроводной системы», — заявил российский лидер.
Ранее Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации против строительства газопровода «Северный поток — 2».
16 августа «Газпром» сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 73,6%.