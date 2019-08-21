Путин: работы на участке «Северного потока — 2» в Финляндии завершены

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин объявил, что работы на финляндском участке проекта «Северный поток — 2» завершены. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.
Путин: работы на участке «Северного потока — 2» в Финляндии завершены
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Могу проинформировать вас о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне по прокладке этой трубопроводной системы», — заявил российский лидер. 

Ранее Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации против строительства газопровода «Северный поток — 2».

16 августа «Газпром» сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 73,6%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить