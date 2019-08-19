Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»

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Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.
Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Как отмечается, суд посчитал, что процедура оценки воздействия строительства на окружающую среду, касающаяся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.

Ранее требование польских экологов отказался рассматривать административный суд города Вааса.

В конце июля компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.

Строительство газопровода планируется завершить в конце 2019 года.

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