Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»
- РИА Новости
Как отмечается, суд посчитал, что процедура оценки воздействия строительства на окружающую среду, касающаяся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.
Ранее требование польских экологов отказался рассматривать административный суд города Вааса.
В конце июля компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Строительство газопровода планируется завершить в конце 2019 года.