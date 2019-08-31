В США подтвердили возможность введения санкций из-за «Северного потока — 2»

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Министр энергетики США Рик Перри заявил, что в настоящий момент американская сторона серьёзно рассматривает возможность введения санкций в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2».
В США подтвердили возможность введения санкций из-за «Северного потока — 2»
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«Эти переговоры ведутся на высоком уровне в США. Мы серьёзно относимся к такому варианту», — цитирует его ТАСС.

Ранее оператор проекта компания Nord Stream заявила, что строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%.

29 августа политолог Пётр Федосов в беседе с Nation News прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».

Подробнее о строительстве газопровода — в материале RT.

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