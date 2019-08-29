«Газпром» оценил ситуацию с датой запуска «Северного потока — 2»

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Начальник финансового департамента компании «Газпром» Александр Иванников оценил ситуацию с датой запуска газопровода «Северный поток — 2».
«Газпром» оценил ситуацию с датой запуска «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, он заявил, что компания пока находится в безрисковой зоне с точки зрения графика реализации проекта.

«Мы ещё по-прежнему пока находимся в безрисковой зоне с точки зрения даты окончания проекта», — сказал Иванников, комментируя ситуацию с выдачей разрешений на строительство газопровода.

Ранее оператор проекта — компания Nord Stream заявила, что строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%.

Подробнее о строительстве газопровода — в материале RT.

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