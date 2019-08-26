«Перешли к укладке финальной четверти»: строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«Северный поток — 2» построен на 75%, уложено более 1,8 тыс. км газопровода. Об этом сообщил оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG. Отмечается, что работы полностью завершены в территориальных водах Германии и Финляндии, строительство на немецком и российском береговых участках находится «на продвинутом этапе». Единственным участком, на котором работа даже не началась, остаётся датский: Копенгаген ещё не выдал соответствующего разрешения. Ожидается, что согласие будет получено в октябре, а сам газопровод введут в строй в соответствии с графиком — в конце 2019 года.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершено на три четверти. Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG — операторе строительства.

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода», — говорится на сайте компании.

Работы завершены в водах Германии и Финляндии, добавили в пресс-службе. При этом на береговых участках ФРГ и России строительство находится «на продвинутом этапе». Все предназначенные для газопровода трубы покрыты специальным утяжеляющим покрытием из бетона.

«В течение лета последние трубы на Ханко (Финляндия) и Карлсхамна (Швеция) были доставлены на трубоукладочные суда. Продолжается доставка труб из хабов в Котке (Финляндия) и Мукране (Германия)», — рассказали в Nord Stream 2 AG.

Напомним, общая протяжённость обеих ниток «Северного потока — 2» равна почти 2,5 тыс. км. Совокупная мощь такого газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Помимо российского «Газпрома», в проекте участвуют ещё пять европейских компаний — Shell, OMV, Uniper, Ungie и Wintershall. Каждая из них финансирует по 10%, общая стоимость «Северного потока — 2» составила €9,5 млрд.

«Благодарны Финляндии за прагматичный подход»

О том, что в водах Финляндии были завершены строительные работы, 21 августа сообщил президент России Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам переговоров с финляндским президентом Саули Ниинистё он поблагодарил Хельсинки за конструктивную позицию по газопроводу.

«Мы благодарны Финляндии за прагматичный подход к одному из крупных международных европейских проектов — «Северному потоку — 2». Могу проинформировать вас, что сегодня закончена работа на финляндском участке (в финляндской исключительной экономической зоне) по прокладке этой трубопроводной системы», — сказал Путин.

В компании в тот же день рассказали, что первая нитка газопровода была завершена ещё в апреле. При этом в процессе строительства осуществлялся надзор за экологической обстановкой, подчеркнули в Nord Stream 2 AG.

«Мониторинг экологического воздействия строительства в финской ИЭЗ проводится в соответствии с финской программой экологического мониторинга. Результаты подтверждают, что все наблюдаемые воздействия были минимальными, локальными и кратковременными», — говорится на сайте компании.

«Данный шаг необходим»

Стоит отметить, что работы не ведутся только на одном участке — датском. Копенгаген до сих пор не выдал оператору строительства разрешение на укладку труб. При этом компания подавала три заявки по двум различным маршрутам. Первая из них проходила по территориальным водам, тогда как другие две — через исключительную экономическую зону Дании. После более чем двух лет рассмотрения первой заявки в Nord Stream 2 AG приняли решение отозвать её.

«Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято», — сказал исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг.

Согласно международному морскому праву, если газопровод не нарушает безопасность судоходства и не угрожает экологической обстановке, то власти не могут отказать в строительстве.

«Соответственно, в отношении данных маршрутов, рекомендация министра иностранных дел не требуется; решение о согласии по определенному маршруту должно быть выдано исключительно по итогам открытого процесса рассмотрения заявки в соответствии с Конвенцией по морскому праву Организации Объединённых Наций (UNCLOS). В соответствии с данной Конвенцией, компетентные органы обязаны разрешить укладку трубопроводов при соблюдении определённых требований экологии и безопасности судоходства», — говорится на сайте Nord Stream 2 AG.

Ожидается, что разрешение датские власти выдадут в октябре этого года. Об этом рассказал представитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Он отметил, что в таком случае строительство укладывается в заявленные сроки — окончание работ назначено на конец 2019 года.

«Мне кажется, что где-то в октябре они должны нам дать согласования, и тогда мы можем в конце года закончить этот крайне важный проект», — приводит его слова РИА Новости.

Схожего мнения придерживаются и в австрийской OMV. Об этом в начале августа сообщал глава компании Райнер Зеле.

«Ожидаем, что первый газ пойдёт через этот газопровод до 00:00 31 декабря. От этого плана мы не отказались, — сказал он в интервью Bloomberg. — Я не вижу никаких задержек со стороны датских властей. Как я считаю, мы по-прежнему укладываемся в бюджет и сроки».