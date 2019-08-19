«Инструмент внешней политики США»: в Германии заявили о заинтересованности в ослаблении антироссийских санкций

Введённые западными странами санкции против России не достигли результата и лишь вредят многим государствам, включая Германию. На этом фоне США используют рестрикции для достижения своих экономических целей, в частности в свете борьбы со строительством «Северного потока — 2». Такое мнение выразил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. По его словам, санкции негативно сказываются на отношениях Москвы и Берлина и должны быть ослаблены. Как полагают эксперты, Вашингтон активно использует ограничительные меры в качестве политического инструмента.

Введённые странами Запада антироссийские санкции не привели к улучшению ситуации на Украине — более того, Соединённые Штаты используют эти меры в своих интересах. Такое мнение в интервью изданию B.Z. выразил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

По мнению политика, Германия в значительной степени страдает от санкций против России. В то же время Вашингтон прибегает к рестрикциям как к одному из способов достижения своих экономических целей — например, в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».

«Мы видим, как сильно от них пострадала Восточная Германия. И мы видим, что их используют. Речь идёт о личных экономических интересах — например, США — в том, что касается «Северного потока — 2». Мы хотим «Северный поток — 2», мы хотим ослабления санкций», — пояснил Кречмер.

Напомним, что в Вашингтоне неоднократно выступали против строительства магистрального трансбалтийского газопровода, а в конце июля комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в его строительстве. Однако как в России, так и в Германии неоднократно подчёркивали, что этот проект является сугубо экономическим, а по состоянию за середину августа было построено уже 73,6% газопровода.

Говоря о влиянии антироссийских санкций на ситуацию на Украине, в связи с которой была формально введена большая часть рестрикций, политик призвал в первую очередь остановить убийства в Донбассе.

«Нужно поддерживать диалог и двигаться навстречу друг другу. Для этого усилия должны приложить и Россия, и Украина, и мы, — отметил премьер Саксонии. — Я не вижу, чтобы санкции что-то улучшили. Но я вижу, как их обходят и как из-за них страдают наши отношения с Россией, которые до сих пор были положительными».

Комментируя в беседе с RT позицию немецкого политика, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что санкции изначально представляют собой инструмент давления и воздействия. Однако в случае Соединённых Штатов, по его словам, это ещё и инструмент продвижения своей политической воли.

«Этим политическим инструментом США могут достаточно эффективно пользоваться не только в отношении России, но и в отношении других стран. Что они, собственно, и делают. Это инструмент внешней политики Соединённых Штатов», — сказал Рогулёв.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин полагает, что антироссийские санкции США были одновременно направлены и против Европы.

«У нас крайне низкий товарооборот с Соединёнными Штатами. Россия экономически более тесно связана с Европой. Когда США устраивали санкции, они одновременно боролись и с Россией, и с Европой. Это называется «недобросовестная конкуренция», — сказал эксперт.

По словам собеседника RT, противостояние США проекту «Северный поток — 2» следует рассматривать как борьбу за то, чтобы Европа покупала не российский, а американский газ.

«Нет дела ни до НАТО, ни до Европы»

О состоянии текущих отношений между США и Германией на днях написала газета Der Spiegel. В материале отмечается, что из-за серьёзных разногласий по целому ряду политических и экономических вопросов, а также постоянных споров и угроз со стороны Соединённых Штатов отношения Вашингтона и Берлина оказались «на дне».

Der Spiegel отмечает, что трудности во взаимодействии двух стран усугубились после назначения американским послом в ФРГ Ричарда Гренелла. Как пишет газета, экс-председатель Европарламента Мартин Шульц охарактеризовал дипломата как «правоэкстремистского колониального офицера», а из-за резкого поведения посла общения с ним избегают многие немецкие политики, включая канцлера Ангелу Меркель.

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Издание также упоминает озвученную Гренеллом угрозу вывода американских войск из ФРГ в связи с нежеланием Берлина увеличить расходы на оборону до предписанных НАТО 2% от ВВП.

Как отмечается, согласно проведённому в Германии социологическому опросу, три четверти (74%) респондентов выразили мнение, что возможный вывод американских войск из ФРГ не повлияет на национальную безопасность. Лишь 18% участников исследования заявили, что военные из США помогают им чувствовать себя в безопасности. Другое исследование показало, что 85% немцев характеризуют своё отношение к США как негативное или очень негативное.

В заключение Der Spiegel отмечает, что даже в случае окончания «эпохи Трампа» отношения Берлина и Вашингтона вряд ли вернутся на прежний уровень, поскольку политические противники 45-го президента США по ряду вопросов разделяют его критику в адрес Европы.

Комментируя сложившуюся обстановку, Александр Домрин добавил, что приход к власти Трампа положил конец ситуации, когда Европа находилась под «американским зонтиком» и не несла расходы на противостояние «российской угрозе».

«Тут пришёл бизнесмен Трамп и спросил, кто будет платить деньги за членство в НАТО. Вот они и начали просыпаться. Но опять-таки «Америка прежде всего», в Америке национальный патриотичный лидер, которому нет никакого дела ни до НАТО, ни до Европы», — заключил эксперт.