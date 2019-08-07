ЕК ждёт разъяснений США по теме санкций против «Северного потока — 2»

Еврокомиссия следит за ситуацией с законопроектом США о введении санкций в отношении проекта «Северный поток — 2» и ждёт разъяснений от американской стороны по этому вопросу, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

«Что касается санкций (по «Северному потоку — 2». — RT), мы следим за этой ситуацией и ждём дополнительной информации от США по этой проблеме», — приводит ТАСС её слова.

Таким образом в ходе брифинга она ответила на вопрос о возможных мерах Брюсселя в случае введения Соединёнными Штатами санкций против компаний, участвующих в проекте газопровода.

Ранее глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что возможное введение американских санкций против «Северного потока — 2» опасно и может превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».

В конце июля комитет сената конгресса США проголосовал за санкции против компаний и частных лиц, участвующих в проекте газопровода.