Меркель заявила, что продолжит выступать за добрые отношения с Россией

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что всегда выступала и будет выступать за добрые отношения с Россией.
Меркель заявила, что продолжит выступать за добрые отношения с Россией
  • Reuters

«Я всегда — и продолжу это делать — выступала за добрые отношения с Россией», — цитирует ТАСС Меркель.

При этом канцлер отметила, что необходимо «обращать внимание на реальность», а реальность иная, нежели она того хотела бы.

Ранее Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.

4 июля президент России Владимир Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, подчеркнул, что нельзя всё время требовать от Москвы исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.

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