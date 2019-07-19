Меркель заявила, что продолжит выступать за добрые отношения с Россией
- Reuters
«Я всегда — и продолжу это делать — выступала за добрые отношения с Россией», — цитирует ТАСС Меркель.
При этом канцлер отметила, что необходимо «обращать внимание на реальность», а реальность иная, нежели она того хотела бы.
Ранее Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
4 июля президент России Владимир Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, подчеркнул, что нельзя всё время требовать от Москвы исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.