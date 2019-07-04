Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
- Reuters
«Нельзя всё время требовать от России исполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит Минским соглашениям», — отметил лидер.
Он также задался вопросом, почему европейские партнёры не интересуются у украинских коллег ситуацией, сложившейся в рассматриваемом направлении.
«Мы же не можем это сделать за них. Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Ну что это будет?» — сказал Путин.
Кроме того, он напомнил о том, что принятый ранее на Украине закон об амнистии до сих не подписан главой государства.
«Давайте спокойненько разберёмся, кто что должен делать, и не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон», — заключил президент.
4 июля Путин прибыл с официальным визитом в Италию. Он также посетил Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском.