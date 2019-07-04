Эксперт прокомментировал визит Путина в Италию

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Анна Лушникова
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT визит президента России Владимира Путина в Италию.
Эксперт прокомментировал визит Путина в Италию
  • Reuters

«Сам факт переговоров и визита — демонстрация того, что сейчас отношения достаточно позитивные и дальше они будут только развиваться. Это особенно важно в рамках двух событий. Во-первых, формируются новые органы управления Евросоюзом, и Италия в этой части будет иметь свои серьёзные предложения и влияние на новый курс ЕС. С другой стороны, намечаются изменения в санкционной политике Евросоюза по отношению к России из-за украинского кризиса. Мы видим активизацию работы в нормандском формате, подготовку к возможным изменениям. В этом отношении встречи с такими крупнейшими игроками, как Италия, важны», — считает эксперт.

Солонников отметил, что визит российского лидера в Италию — начало изменений, которые будут происходить как во внутренней, так и во внешней европейской политике.

«Конечно, эти переговоры смогут повлиять и на взаимоотношения России и ЕС. Италия — один из важнейших членов Евросоюза, и данную встречу нельзя рассматривать исключительно в формате Россия — Италия. Подспудно здесь имеются в виду отношения со всем ЕС», — сказал он.

Ранее Путин прибыл с официальным визитом в Италию.

Российский лидер провёл встречу с Папой Римским Франциском, в ходе которой обсудил ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине.

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