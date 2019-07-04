Путин и Папа Римский обсудили Сирию и Украину

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Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск в ходе встречи, которая длилась около часа, обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине.
Путин и Папа Римский обсудили Сирию и Украину
  • Reuters

Об этом сообщает Служба печати Святого престола.

«Стороны обсудили некоторые вопросы, имеющие важное значение для жизни католической церкви в России. В ходе беседы были затронуты проблемы экологии и некоторые злободневные международные темы, касающиеся, в частности, Сирии, Украины и Венесуэлы», — уточняется в тексте сообщения.

4 июля Путин прибыл с официальным визитом в Италию. Глава государства также посетил Ватикан, где встретился с Папой Римским.

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