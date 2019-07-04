Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского

Российский лидер Владимир Путин и Папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане, которая продолжалась 45 минут, обменялись подарками, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.

В свою очередь, Папа Римский подарил российскому президенту медаль в честь шестого года понтификата, посвящённую 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, и офорт с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.

4 июля Путин прибыл с официальным визитом в Италию. Позднее он приехал в Ватикан, где у него началась встреча c Папой Римским.