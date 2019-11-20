Маас призвал адаптировать НАТО к современным вызовам

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Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что НАТО переживает испытание на прочность и для дальнейшей эффективной деятельности должно адаптироваться к современным вызовам.

«На протяжении 70 лет НАТО является страховкой для Европы. Чтобы так и оставалось, мы должны адаптировать альянс к нынешним вызовам и чаще брать политику безопасности под европейскую ответственность», — цитирует его ТАСС.

Среди основных тем запланированного в Брюсселе заседания НАТО на уровне глав МИД он назвал контроль над вооружениями, отношения с Россией и безопасность в космосе.

Ранее депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин заявил, что НАТО находится в экзистенциальном кризисе, став лишь «тенью» самого себя, из-за разногласий внутри альянса.

7 ноября французский лидер Эммануэль Макрон признал, что НАТО переживает «смерть мозга» и Европа больше не может рассчитывать на военную защиту США. 

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