В МИД Германии прокомментировали слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга».
В МИД Германии прокомментировали слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
  • Reuters

«Нет, я не думаю, что мозг НАТО мёртв. Я твёрдо верю в международное сотрудничество», — сказал немецкий министр во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео.

По его словам, страны альянса постоянно сталкиваются с вызовами глобального характера.

«НАТО — это именно тот альянс, в котором мы работаем вместе над вопросами безопасности», — отметил Маас.

Ранее Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО.

По его мнению, европейцы находятся «на краю пропасти» и больше не могут рассчитывать на военную защиту США. Президент подчеркнул, что Европе нужно думать о себе как о самостоятельной силе, иначе она потеряет контроль над своей же судьбой.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласились с Макроном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала эти «золотые слова» французского лидера правдивыми и отражающими суть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить