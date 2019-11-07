В МИД Германии прокомментировали слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга».

«Нет, я не думаю, что мозг НАТО мёртв. Я твёрдо верю в международное сотрудничество», — сказал немецкий министр во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео.

По его словам, страны альянса постоянно сталкиваются с вызовами глобального характера.

«НАТО — это именно тот альянс, в котором мы работаем вместе над вопросами безопасности», — отметил Маас.

Ранее Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО.

По его мнению, европейцы находятся «на краю пропасти» и больше не могут рассчитывать на военную защиту США. Президент подчеркнул, что Европе нужно думать о себе как о самостоятельной силе, иначе она потеряет контроль над своей же судьбой.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласились с Макроном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала эти «золотые слова» французского лидера правдивыми и отражающими суть.