Депутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.

«НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс теряет свою целостность», — отметил Триттин.

По его словам, НАТО больше не может обеспечивать безопасность входящих в альянс стран из-за их всё более расходящихся интересов.

«На 70-м году своего существования альянс является, скорее, лишь тенью самого себя. НАТО переживает экзистенциальный кризис», — заключил парламентарий.

По его мнению, о разногласиях внутри альянса свидетельствует как позиция в отношении России, так и ситуация вокруг Ирана.

«Если НАТО больше не защищает важные интересы безопасности Европы, если члены НАТО даже ставят под угрозу безопасность Европы, Германии необходимо взять на себя больше ответственности», — призвал депутат.

В частности, Триттин предложил преодолеть «ностальгию по НАТО» и разработать стратегию устойчивого суверенитета Европы.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отношения внутри НАТО никогда не были идеальными, но для успеха альянса необходимо, чтобы все его члены решали общие задачи.

7 ноября лидер Франции Эммануэль Макрон признал, что НАТО переживает «смерть мозга» и Европа больше не может полагаться на военную защиту США.