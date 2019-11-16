Помпео прокомментировал слова Макрона про «смерть мозга» НАТО

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Госсекретарь США Майк Помпео оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявлял о «смерти мозга» НАТО. 

«Это не что-то новое и свежее… Нации, которые входят в НАТО, имеют разные интересы, (бывают) разные времена. Мы видим, что делает Турция в последние недели, союзник по НАТО. Такого никогда не было, чтобы внутри альянса были идеальные отношения», — приводит РИА Новости слова Помпео.

Он отметил, что главное в том, чтобы все члены альянса могли участвовать в решении общих задач на том уровне, который позволит НАТО «оставаться успешным».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». По его словам, европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США. 

Помпео заявлял, что НАТО всегда находится перед риском устаревания.

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