Помпео заявил о риске устаревания НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО всегда находится перед риском устаревания.

«НАТО всегда угрожает устаревание — не из-за партнёрств, не из-за политических обязательств. Я не думаю, что трансатлантическое партнёрство когда-либо устареет. НАТО действительно сталкивается с такой угрозой, если оно не сделает то, что нужно сделать, — не будет противостоять вызовам сегодняшнего дня эффективным способом», — приводит РИА Новости слова Помпео.

Он отметил, что альянсу «нужно расти и меняться», «нужно противостоять реальностям и вызовам сегодняшнего дня».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». По его словам, европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США.