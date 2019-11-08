Помпео заявил о риске устаревания НАТО

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО всегда находится перед риском устаревания.
Помпео заявил о риске устаревания НАТО
  • Reuters

«НАТО всегда угрожает устаревание — не из-за партнёрств, не из-за политических обязательств. Я не думаю, что трансатлантическое партнёрство когда-либо устареет. НАТО действительно сталкивается с такой угрозой, если оно не сделает то, что нужно сделать, — не будет противостоять вызовам сегодняшнего дня эффективным способом», — приводит РИА Новости слова Помпео.

Он отметил, что альянсу «нужно расти и меняться», «нужно противостоять реальностям и вызовам сегодняшнего дня».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». По его словам, европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить