В Кремле отреагировали на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
В Кремле отреагировали на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
  • РИА Новости

«НАТО, скажем так, живо или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии — это не нам решать, мы не патологоанатомы», — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Он отметил, что альянс изначально был сформирован как инструмент конфронтации и даже агрессии.

«Говоря по-русски, заточен на цели конфронтации. Поэтому роль этого альянса в обеспечении глобальной и европейской безопасности, стабильности мы никогда не были склонны преувеличивать, потому что это инструмент конфронтации, инструмент противостояния и даже агрессии. Вот как мы относимся к НАТО», — добавил Песков.

Ранее Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». По его словам, европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США. 

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление Макрона, отметил, что если президент «почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать». 

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