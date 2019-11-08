Лавров прокомментировал поставленный Макроном «диагноз» НАТО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга».
Лавров прокомментировал поставленный Макроном «диагноз» НАТО
  • Reuters

«Что касается медицинского вопроса, знаете, по части диагнозов не хотел бы вступать в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку представляет страну, которая одна из лидеров Североатлантического альянса. Мы бы, конечно, хотели иметь с НАТО нормальный диалог. Не по нашей вине все практически формы кооперации были заморожены. Не по нашей вине был прекращён диалог по линии военных. Не мы были инициаторами тех мер, которые НАТО приняло в отношении российской делегации при Североатлантическом альянсе в Брюсселе. Их просто держат по несколько дней, не давая элементарных ответов на просьбы о встречах. Но мы не будем напрашиваться, конечно», — сказал Лавров.

По его словам, в России выступают за равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с НАТО.

«Как только НАТО выздоровеет, мы не заставим себя ждать», — подчеркнул российский министр.

Ранее Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». По его словам, европейцы находятся «на краю пропасти» и больше не могут рассчитывать на военную защиту США. Президент отметил необходимость для Европы начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Макрона, назвала эти «золотые слова» президента правдивыми и отражающими суть.

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