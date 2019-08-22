«Лоббирование интересов США за звонкую монету»: почему в Польше заявили о необходимости создания новой базы НАТО

НАТО необходимо укрепить свой восточный флаг, и для этого организации следует разместить новую базу в Польше. Такое мнение высказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. При этом он подчеркнул, что в случае реализации инициатива не должна привести к сокращению контингента альянса в Германии, но в то же время призвал ФРГ увеличить расходы на оборону. По мнению экспертов, Варшава пытается продвигать в Европе повестку США. За это польская сторона надеется получить финансовую выгоду — доход с аренды территории, на которой будет располагаться потенциальная база, и контракты на её материальное обеспечение, считают аналитики.

Варшава заинтересована в том, чтобы на её территории на долгосрочной основе появилась новая база НАТО. Об этом в беседе с журналистами немецкой медийной группы Funke заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, есть необходимость в укреплении восточного фланга Североатлантического альянса. При этом глава польского сейма выступает за то, чтобы присутствие военнослужащих альянса в Германии не сокращалось.

«Это не вопрос «или-или». Нам нужна база НАТО в Рамштайне, и нам нужна новая долговременная база в Польше», — сказал Моравецкий.

Помимо этого, польский премьер призвал Берлин выделять больше средств на поддержание обороноспособности НАТО.

«Я бы не сказал, что Германия — нахлебник, но её вклад не соответствует её обязательствам. Германия должна скорее повысить расходы на оборону... Если Германия увеличит свои расходы на оборону, её роль в НАТО возрастёт», — подчеркнул он.

В этой связи Моравецкий заметил, что вместе с ростом оборонных расходов Варшавы увеличивалось количество дислоцированных в Польше американских солдат — с 500 до 5000 за последние пять лет.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что расширение контингента ВС США в Польше сыграет гораздо большую роль в сдерживании России, чем развёртывание американских сил в странах Западной Европы.

В начале августа посол США в ФРГ Ричард Гренелл заявил, что Пентагон может перевести в Польшу часть размещённого на немецкой территории американского контингента. Такой шаг, если он будет предпринят, связан с нежеланием Берлина в ближайшие годы увеличить ассигнования на оборону до 2% от ВВП, согласно нормативам НАТО.

«Это просто оскорбительно — налогоплательщики в США продолжают платить за 50 тыс. американских солдат в Германии, а немцы всё равно пускают прибыль от торговли на внутренние нужды», — отмечал Гренелл.

Глава Белого дома Дональд Трамп также неоднократно указывал на то, что Германии необходимо увеличить свои расходы на оборону.

Заметим, что американский посол не впервые выражает своё недовольство политическим курсом Берлина. В июне 2018 года немецкие политики требовали высылки Гренелла из страны за выражение поддержки евроконсерваторам и критику в адрес левых политических движений. Зимой 2019-го он запугивал санкциями немецкие компании, участвующие в реализации проекта «Северный поток — 2», а позднее призывал Берлин обратить внимание на «российскую угрозу». Как отмечало издание Der Spiegel, дипломат с первого дня своего пребывания на посту нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вмешиваясь во внутренние дела страны.

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«Власти Польши преследуют коммерческие цели»

Как отмечает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло, заявления о необходимости размещения базы НАТО на территории Польши продиктованы экономическими интересами. Альянсу придётся платить немалые суммы за аренду территории, на которой будет находиться база, а также заключить дорогостоящие контракты по снабжению.

«Самое главное, бюджет НАТО таков, что им можно заломить высокую цену. Они ведь решают политические задачи, и нет такой стоимости аренды, которую НАТО не заплатило бы ради решения политических задач. Особенно если эти задачи утверждены на самом верху натовского руководства. Поэтому я думаю, что у Польши здесь в первую очередь коммерческие цели. И одна из главных целей — заработать на процессе. То есть если появится база НАТО, то в дальнейшем она обязательно будет расширяться. Раз она будет расширяться, то будет увеличиваться стоимость её содержания. В общем, это большой рынок», — заметил эксперт в разговоре с RT.

По его словам, Польша старается подстроиться под США и быть проводником американской воли в Восточной Европе.

«Центр ЕС — Франция, Германия и Италия, они относятся скептически ко многим натовским и американским инициативам. А Польша, наоборот, стремится стать главным лоббистом на этом пространстве. Причём ведёт борьбу за место под солнцем с другими такими же претендентами, которые тоже хотят занять это место, но они более хлипкие по сравнению с Польшей. Прибалтийские страны, Румыния, например. То есть Польша хочет лоббировать интересы и получать за это звонкой монетой», — добавил Манойло.

Ведущие политические силы в Польше в последние годы используют русофобию для достижения своих целей, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Поляки решили, что русофобия — это выгодный товар, который можно продавать на Запад. При этом Варшава нужна Западу как некий «барьер от российской угрозы», как государство, которое может представлять собой место для расположения военных баз. В этом смысле польских политических деятелей в той же Германии воспринимают как людей, мягко говоря, неадекватных. Но это тупиковый вариант существования польского государства, и далеко они на этом пути продвинуться не смогут, поскольку русофобия — это чистой воды расизм», — пояснил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о растущей активности НАТО в Восточной Европе, в частности о размещении американских систем ПРО в Польше и Румынии. В этой связи, по его словам, военно-политическая обстановка на западных границах России остаётся напряжённой.