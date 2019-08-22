Премьер Польши выступил за создание новой базы НАТО в стране

Польша нуждается в новой долгосрочной базе НАТО на своей территории, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью медиагруппе Funke.

Глава польского правительства выступил за размещение дополнительного числа американских военнослужащих. При этом, по его словам, США не должны ослаблять своего присутствия на территории Германии.

«Это не вопрос или-или. Нам нужна база НАТО в Рамштайне, и нам нужна новая долгосрочная база НАТО в Польше», — цитирует Моравецкого Spiegel.

Он также раскритиковал ФРГ за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону.

«Её вклад не соответствует обязательствам. Германия должна скорее повысить расходы на оборону», — отметил премьер.

Ранее сообщалось, что соглашение Польши и США о расширении американского контингента в республике предусматривает создание шести точек, где будут размещаться войска.