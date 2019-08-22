Премьер Польши выступил за создание новой базы НАТО в стране
- Reuters
Глава польского правительства выступил за размещение дополнительного числа американских военнослужащих. При этом, по его словам, США не должны ослаблять своего присутствия на территории Германии.
«Это не вопрос или-или. Нам нужна база НАТО в Рамштайне, и нам нужна новая долгосрочная база НАТО в Польше», — цитирует Моравецкого Spiegel.
Он также раскритиковал ФРГ за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону.
«Её вклад не соответствует обязательствам. Германия должна скорее повысить расходы на оборону», — отметил премьер.
Ранее сообщалось, что соглашение Польши и США о расширении американского контингента в республике предусматривает создание шести точек, где будут размещаться войска.