Премьер Польши выступил за создание новой базы НАТО в стране

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Польша нуждается в новой долгосрочной базе НАТО на своей территории, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью медиагруппе Funke.
Премьер Польши выступил за создание новой базы НАТО в стране
  • Reuters

Глава польского правительства выступил за размещение дополнительного числа американских военнослужащих. При этом, по его словам, США не должны ослаблять своего присутствия на территории Германии.

«Это не вопрос или-или. Нам нужна база НАТО в Рамштайне, и нам нужна новая долгосрочная база НАТО в Польше», — цитирует Моравецкого Spiegel.

Он также раскритиковал ФРГ за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону.

«Её вклад не соответствует обязательствам. Германия должна скорее повысить расходы на оборону», — отметил премьер.

Ранее сообщалось, что соглашение Польши и США о расширении американского контингента в республике предусматривает создание шести точек, где будут размещаться войска.

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