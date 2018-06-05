СМИ: Немецкие политики требуют выслать из Германии посла США после его высказываний

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«Левые» Германии и экс-глава СДПГ Мартин Шульц заявили, что, по их мнению, поведение посла США Ричарда Гренелла, высказавшегося за укрепление позиции консерваторов по всей Европе, беспрецедентно для дипломата и он должен быть незамедлительно отстранён от должности и выслан из страны. Об этом сообщается на сайте телеканала N-TV.
СМИ: Немецкие политики требуют выслать из Германии посла США после его высказываний
  • Ричард Гренелл
  • Reuters

«То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии», — подчеркнул Шульц.

По его словам, вместо того чтобы проявлять нейтральное отношение к стране, в которой находится, посол США действует как представитель политического движения.

Отмечается, что лидер фракции «Левых» Сара Вагенкнехт потребовала немедленно выслать Гренелла из страны.

«Тот, кто, как американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат», — заявила Вагенкнехт.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл, комментируя в интервью изданию Breitbart ситуацию с ростом популярности консерваторов в Европе, заявил, что считает канцлера Австрии Себастьяна Курца рок-звездой.

Подробности — в материале ИноТВ.

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