Посол США в Германии заявил, что считает канцлера Австрии рок-звездой

Посол США в Германии Ричард Гренелл, комментируя в интервью изданию Breitbart ситуацию с ростом популярности консерваторов в Европе, заявил, что считает канцлера Австрии Себастьяна Курца рок-звездой.

«Знаете, я считаю Себастьяна Курца рок-звездой. Я его большой фанат», — сказал Гренелл.

Он также рассказал, что беседовал со многими консерваторами по всей Европе, которые говорили ему о начале «возрождения».

«Я, безусловно, хочу поддержать других консерваторов в Европе, других лидеров. Я думаю, рост общественной поддержки политики консерваторов связан с провальной политикой левых», — заявил американский посол.

По его мнению, факт избрания Дональда Трампа на пост президента США позволил людям говорить о том, что они не могут просто разрешить политической элите ещё до проведения выборов определить, кто собирается победить и кто должен в них участвовать.

Гренелл отметил, что успешная стратегия заключается в том, чтобы сфокусировать внимание на привычных проблемах, решение которых позволит улучшить жизнь простых рабочих — «молчаливого большинства». В частности, речь идёт о вопросах миграции, налогов и бюрократии.

В декабре 2017 года лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц и глава Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявили о формировании коалиционного правительства.