Голос Варшавы: в Польше предложили ЕС усилить борьбу с «российской дезинформацией»

В правительственном аналитическом центре Польши призвали создать в странах — членах ЕС национальные подразделения Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom) для борьбы с «российской дезинформацией». В Варшаве обвиняют Москву в том, что она якобы пытается влиять на внутренние процессы Евросоюза, и уверены, что прилагаемых сейчас контрмер недостаточно. В качестве примера Россию бездоказательно обвиняют во «вмешательстве» в выборы в Европарламент, протесты в Каталонии и Франции. В Москве неоднократно отвергали подобные инсинуации, подчёркивая, что в Европе пытаются демонизировать Россию и переложить на неё вину за собственные проблемы. Как отмечают эксперты, всё, что не устраивает европейскую элиту, называют пропагандой, применяя таким образом двойные стандарты к СМИ и свободе слова.

В Польском институте международных отношений (PISM) при правительстве республики предложили усилить борьбу с «российской дезинформацией» в Евросоюзе. В частности, аналитики призывают открыть в странах — членах ЕС национальные подразделения Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom). Сейчас такие структуры есть в министерствах иностранных дел ряда стран, однако, по мнению польских специалистов, этих мер недостаточно.

«Используемый вариант, который главным образом опирается на уже существующие подобные подразделения при министерствах иностранных дел некоторых стран, представляется недостаточным, поскольку в большинстве случаев деятельность подразделения ограничивается внешнеполитическими задачами и не предполагает координации с другими министерствами», — говорится в бюллетене польского института, с текстом которого ознакомился RT.

C 2015 года на уровне Евросоюза действует оперативная рабочая группа East StratCom Task, задача которой заключается в выявлении и борьбе с дезинформацией в странах ЕС и Восточного партнёрства. Как заявил в декабре 2018 года занимавший пост замглавы Еврокомиссии Андрус Ансип (бывший премьер-министр Эстонии), группа уже «раскрыла» более 4,5 тыс. случаев ложных сообщений. Их главным источником, по словам политика, якобы является Россия.

Также по теме По-соседски: в Польше призвали перенять опыт Литвы по «борьбе с российской дезинформацией» Польше нужно перенять опыт Литвы по «борьбы с российской дезинформацией», говорится в докладе Польского института международных дел...

Между тем польские исследователи убеждены, что прилагаемые в Евросоюзе усилия несоразмерны с «российской активностью». Кроме того, пример Москвы якобы побуждает другие «недемократические» государства также применять подобную практику.

«Действия ЕС и его государств — членов по-прежнему несоизмеримы с возможностями и ресурсами России, тем более что эффективность российской дезинформации побуждает использовать аналогичные методы другие недемократические государства (Иран, Северную Корею и Китай)», — говорится в материале.

Аналитики также советуют ЕС пересмотреть возможности своих институтов в сфере борьбы с дезинформацией, отмечая, что Польша могла бы выступить с такой инициативой. Помимо этого, они призывают Брюссель оказывать финансовую поддержку неправительственным организациям и взаимодействовать с Центром стратегических коммуникаций НАТО.

По мнению политолога Александра Асафова, своими действиями Польша поддерживает американский политический вектор. Так, предлагая усилить борьбу с «российской дезинформацией» и открыть национальные подразделения StratCom, польские аналитики указывают на несоответствие политики Брюсселя целям и задачам США, уверен эксперт.

«Польша — проводник американской воли на европейском континенте. Они заявили о необходимости открыть подобные структуры, с целью показать, что ЕС не справляется с важной миссией — противостоять России. Однако РФ является лишь предлогом для идеологической и политической атаки в адрес ЕС в целом», — рассказал RT Асафов.

В свою очередь, его коллега — политолог Евгений Минченко отметил, что раскручивание темы о «российской дезинформации» также приносит выгоду Варшаве в контексте текущей политики Евросоюза. При этом выводы польских исследователей о «российской дезинформации», по его словам, как обычно, голословны.

«Как правило, такие документы бездоказательные. Но борьба против «российской угрозы» является классикой поляков. Это позволяет им оставаться бенефициарами Евросоюза», — добавил он.

«Демонизация» России в глазах европейцев

В Польском институте международных отношений считают, что Россия находится в состоянии информационной войны с западными странами. С помощью «дезинформации», по мнению специалистов, Москва пытается разделить европейское общество, косвенно влияя на внутренние процессы в ЕС.

«Цель этих усилий — сделать так, чтобы отвечающие интересам России идеи, такие как отмена экономических санкций, введённых после аннексии Крыма, агрессия против Украины и включение России в переговоры в сфере европейской безопасности, стали предметом общественного обсуждения», — пишут аналитики.

В документе упоминается, что Россия якобы усиливает свои «дезинформационные кампании» во время выборов, референдумов (включая брексит), а также в «периоды повышенной внутренней напряжённости», такие как протесты в Каталонии и акции «жёлтых жилетов» во Франции.

Российские официальные лица неоднократно отвергали подобные голословные обвинения. Отдельно подчёркивается, что, несмотря на активную информационную кампанию, никаких доказательств «вмешательства» Москвы в политические процессы других стран не было представлено. Как заявил президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera в начале июля, цель антироссийской кампании в Европе заключается в демонизации РФ в глазах европейцев.

«Хочу заявить предельно чётко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира», — сказал президент.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что вся западная истерия относительно «российского вмешательства» нацелена на то, чтобы переложить на других вину за собственные проблемы и просчёты, которые и привели к системному кризису.

Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Инструменты Кремля

В качестве инструментов «российской дезинформации» польские специалисты уже не в первый раз называют «проправительственные СМИ» RT и Sputnik, а также Агентство интернет-исследований, именуемое «фабрикой троллей». Как говорится в документе, эти «тролли» якобы ведут дискуссии в соцсетях, затрагивая деликатные темы, такие как «миграция, суверенитет и ценности».

«Для распространения дезинформации Россия использует не только традиционные, но и сетевые СМИ, в частности соцсети. Российские проправительственные СМИ, такие как RT и Sputnik, осуществляют деятельность в 100 странах мира и вещают на 30 языках», — добавили авторы.

Критика в адрес работы RT и Sputnik периодически поступает из разных стран ЕС. К примеру, в июле немецкие спецслужбы выпустили доклад о том, что эти СМИ якобы распространяют «российскую пропаганду и дезинформацию».

Однако главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью американскому телеканалу NBC отмечала, что на Западе несправедливо обвиняют российские СМИ, которые наравне с другими доносят позицию своей страны.

«Мы никогда не скрывали, что мы российский телеканал. Точно так же, как CNN — американский. А если посмотрите BBC, то заметите, что ВВС представляет британское видение мира. Почему же тогда считается справедливым, что любая западная страна может доносить свои взгляды миру, а Россия — нет? Почему так?» — сказала она.

Стоит добавить, что евро-атлантическое сообщество не ограничивается официальными СМИ в дискуссиях о «российском влиянии». Так, в 2017 году Центр стратегических коммуникаций НАТО назвал политическим инструментом Кремля юмористическую передачу КВН. И даже в мультфильме «Маша и Медведь» западные специалисты усмотрели инструмент «мягкой пропаганды», направленной на детей.

Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

© Анимационная студия «Анимаккорд»

Как заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, страны Запада используют двойные стандарты в отношении средств массой информации и свободы слова.