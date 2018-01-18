«России не дают возможности быть услышанной»: Маргарита Симоньян в интервью телеканалу NBC

Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала интервью американскому телеканалу NBC. По её словам, любой западной стране дают возможность высказаться и только Москву при всякой возможности обвиняют в пропаганде. Главред RT также рассказала о работе американских медиа в России и объяснила, почему считает опасным отсутствие в СМИ разных точек зрения.

— Вы согласны с тем, что RT стремится повлиять на мнение американцев и в целом людей на Западе?

— Цель RT — информировать аудиторию. Если вы считаете, что информировать — это значит влиять, то да, можно сказать и так. Но мы, как и любое другое СМИ в мире, стремимся информировать аудиторию и считаем это крайне важной задачей. Если все СМИ начинают петь одну и ту же песню, это опасно. Вспомните войну в Ираке. Важно хотя бы попытаться представить другую точку зрения.

— Да, но критики говорят, что во многом ноты вашей песни как раз такие же, как у Кремля. Это справедливое утверждение?

— Как вы и сами можете заметить, это несправедливо. Тем не менее мы никогда не скрывали, что мы российский телеканал. Точно так же, как CNN — американский канал, и если вы посмотрите CNN International, то увидите, что он представляет зрителям то, как видят мир сами США. А если посмотрите BBC, то заметите, что ВВС представляет британское видение мира.

Почитайте официальные цели и задачи этих СМИ, например ВВС или «Голоса Америки»*, и вы увидите, что там чётко прописано: эти организации существуют с целью донести позицию своей страны (скажем, британские ценности или голос Америки) до всего мира. Почему же тогда считается справедливым, что любая западная страна может доносить свои взгляды до мира, а Россия нет? Почему так?

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— Это у вас нужно спросить. Наверное…

— Я как раз не знаю. Вы сослались на критиков, которые говорят, что российский канал не должен информировать людей и представлять позицию России по разным вопросам. Вы их процитировали, а не я. Я не понимаю, почему у любой страны есть возможность быть увиденной и услышанной, а России такой возможности не дают. И когда Россия начинает это делать, сразу говорят, что это пропаганда, какие-то тёмные дела…

— А вы пропаганда?

— Если мы пропаганда, тогда и «Голос Америки», и «Радио Свобода»* — пропаганда. В октябре «Радио Свобода» — а это американская станция, которая финансируется Госдепартаментом США и вещает в России на русском языке, — так вот, в октябре «Свобода» стала самой цитируемой радиостанцией в российских социальных сетях. Она заняла первое место по этому показателю. А говорят на этом радио одно и то же: Путин, дескать, плохой, голосуйте за Навального, Навальный будет следующим президентом России, он должен стать президентом…

— Это ведущий кандидат от оппозиции, так?

— Да… это ведущий оппозиционный деятель, однако он ещё не кандидат, возможно, он им и не станет (запись интервью состоялась до официального отказа ЦИК допустить Навального к выборам. — RT). Но он центральная фигура российской оппозиции, и его просто обожают западные СМИ — особенно те из них, которые спонсируются Госдепом. Днями напролёт они твердят одно и то же: какой Навальный замечательный и какой Путин ужасный. И продолжается это уже много-много лет. Однако никто в России никогда не заявлял, что эти СМИ вмешиваются в нашу политику, влияют на наши выборы и что их из-за этого нужно «заткнуть».

— То есть ваша позиция следующая: да, RT пытается оказывать влияние на американское общественное мнение, но это не отличается от того, чем американские СМИ занимаются в России? Иными словами, вы вмешиваетесь в американскую политику, но остальные занимаются точно тем же в отношении российской политики. Так?

— Это прямо противоречит тому, что я сказала. Моя позиция такова: каждое СМИ пытается донести до своей аудитории какую-то информацию. При этом СМИ имеет право самостоятельно выбирать сюжеты, приглашать в эфир тех, кого считает нужным, и говорить то, что считает правильным. Естественно, если это не противоречит закону…

— Но что, если…

— Позвольте мне закончить мысль. Я имею в виду, что…

— Но что, если информация, которую преподносит СМИ, неправильная?

— А это вы принимаете решение, какая информация правильная, а какая нет?

— Нет, конечно, но ведь очевидно, что есть информация истинная, а есть ложная.

— Очевидно?

— А вы считаете, что существуют лишь мнения?

— Ну конечно нет. Существуют факты: какие-то соответствуют действительности, а какие-то нет. И я могу привести вам сотни случаев, когда такие каналы, как NBC, CBS и CNN, преподносили абсолютно недостоверную информацию. Бывает, что каналы извиняются за ошибки: либо они сами их замечают, либо им приходится признавать свою неправоту. А иногда они вообще ничего не говорят.

Мы, как и любое СМИ, делаем всё возможное, чтобы в нашем эфире не появлялась неверная информация. Но если это всё-таки происходит (а вы, я уверена, знаете, как устроен круглосуточный новостной канал), то это происходит потому, что проверить абсолютно все факты не всегда возможно. Такое случается, когда какие-то события развиваются непосредственно в данный момент, бывают срочные новости. Но если мы замечаем, что в эфир попала неверная информация, мы всегда выступаем с опровержением и извиняемся — точно так же, как и любой другой канал.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.