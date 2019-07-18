Лавров заявил о нагнетании «токсичности» вокруг RT и Sputnik в ФРГ

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В Германии существуют силы, которые нагнетают атмосферу вражды и «токсичности» вокруг российских СМИ. Об этом в интервью Rheinische Post заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя доклад немецких спецслужб, в котором телеканал RT и агентство Sputnik обвиняются в «распространении пропаганды и дезинформации».
Лавров заявил о нагнетании «токсичности» вокруг RT и Sputnik в ФРГ
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«Российские СМИ в ФРГ осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с германским законодательством и высокими журналистскими стандартами. Считаем, что немецкие граждане достойны того, чтобы получать интересующую их информацию из различных источников. Тем более что Sputnik и RT, как мы понимаем, среди немцев весьма популярны», — сказал он.

Министр выразил сожаление, что в Германии существуют силы, которые «нагнетают атмосферу вражды и «токсичности» вокруг российских СМИ».

«В кампании по дискредитации Sputnik и RT Deutsch были замечены представители местного политического истеблишмента и профессиональных журналистских объединений. Некоторые даже призывают к бойкоту наших СМИ и запрету их допуска в кабельные сети. Ничего подобного в нашей стране по отношению к германским СМИ нельзя себе и вообразить. Думаю, в этом вопросе надо руководствоваться принципами свободы СМИ и недискриминационного доступа граждан к информации, закреплёнными в документах ООН, ОБСЕ и других международных организаций», — добавил Лавров.

Ранее в Германии был опубликован доклад Федерального ведомства по защите Конституции (контрразведка ФРГ) за 2018 год. 

В нём утверждалось, что Россия предпринимает попытки влиять на общественное мнение в ФРГ и главными инструментами воздействия являются RT Deutsch и Sputnik.

Как заявляла представитель МИД России Мария Захарова, комментируя доклад, Москва воспринимает ситуацию вокруг российских СМИ в Германии, в том числе вокруг RT и Sputnik, как дискриминацию. 

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