МИД России ответил на обвинения ФРГ в адрес RT и Sputnik

Россия воспринимает ситуацию вокруг российских СМИ в Германии, в том числе вокруг телеканала RT и Sputnik, как дискриминацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя доклад контрразведки ФРГ, в котором RT и Sputnik обвиняются в «распространении пропаганды и дезинформации».

«Воспринимаем эту ситуацию как очередной эпизод дискриминации российских журналистов, да и вообще журналистов в целом в Германии, упомянутый доклад в качестве очередного этапа нагнетания атмосферы вражды и токсичности вокруг российских СМИ, которые официальный Берлин усиленно превращает в угрозу в глазах местной аудитории», — сказала она в ходе брифинга.

Как подчеркнула дипломат, в России считают такую политику неприемлемой и нарушающей «основополагающие принципы свободы СМИ и выражения мнений».

«Мы призываем обратить внимание на эту ситуацию профильные международные структуры, правозащитные НПО, прежде всего, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ», — добавила она.

Ранее в Германии был опубликован доклад Федерального ведомства по защите Конституции (контрразведка ФРГ) за 2018 год.

В нём утверждалось, что Россия предпринимает попытки влиять на общественное мнение в ФРГ и главными инструментами воздействия являются RT Deutsch и Sputnik.

В феврале СМИ писали, что немецкие спецслужбы опасаются «влияния Sputnik и RT» на исход выборов в Европарламент, а также на запланированные выборы в парламенты федеральных земель Бранденбург, Тюрингия и Саксония.

В середине января Немецкий союз журналистов (DJV) призвал надзорные органы Германии не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание.