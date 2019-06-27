В Германии назвали RT и Sputnik ключевыми инструментами влияния России

Россия пытается влиять на общественное мнение в Германии, и главными инструментами воздействия являются RT Deutsch и агентство Sputnik. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по защите Конституции (контрразведка ФРГ) за 2018 год.

В докладе утверждается, что Россия стремится влиять на общественное мнение в ФРГ, а одним из способов это делать является распространение пропаганды и дезинформации различными путями, в том числе посредством социальных сетей, а также государственных или частных институтов, государственных СМИ.

«Эти действия также направлены на ослабление позиции Федеральной Республики, к примеру, в вопросе поддержки дальнейших санкций ЕС против России», — говорится в документе.

По мнению авторов доклада, Россия «увеличивает своё медийное присутствие в Германии».

«Государственные компании маскируются под независимые СМИ, чтобы завуалировать свою принадлежность к российскому государству и тонко повлиять на общественность. Самые главные здесь — интернет-вещание RT Deutsch и новостное агентство Sputnik», — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании российской Комиссии по делам ЮНЕСКО подчеркнул, что в зарубежных странах усиливается давление на российских журналистов.

В феврале СМИ писали, что немецкие спецслужбы опасаются «влияния Sputnik и RT» на исход выборов в Европарламент, а также на запланированные выборы в парламенты федеральных земель Бранденбург, Тюрингия и Саксония.

В середине января Немецкий союз журналистов (DJV) призвал надзорные органы Германии не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание.

В МИД России отметили «активизацию масштабной кампании в немецкой прессе по дискредитации» российских СМИ, в частности RT Deutsch и Sputnik.

Как позднее заявили в DJV, кампания против российских СМИ в Германии не ведётся.