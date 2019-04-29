Лавров отметил рост давления на российских журналистов за границей

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на общем собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО отметил, что в зарубежных странах усиливается давление на российских журналистов.
Лавров отметил рост давления на российских журналистов за границей
  • РИА Новости

«Большого внимания требует работа в рамках Международной программы развития коммуникации, в том числе в контексте участившихся случаев давления на российских журналистов за рубежом, вводимых под надуманным предлогом борьбы с фейковыми новостями ограничений на свободный обмен информацией», — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского МИД подчеркнул, что в такой ситуации необходимо продолжать отстаивать безопасность работников СМИ, в том числе в зонах вооружённых конфликтов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дискриминационные шаги против российских СМИ нарушают принцип свободы выражения мнений.

В середине апреля министр юстиции Германии Катарина Барли подверглась критике за интервью телеканалу RT Deutsch. 

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