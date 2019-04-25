«Навешивают ярлыки на оппонентов»: как BBC придралась к освещению RT российского закона о стабильном интернете

ВВС не понравилось, как RT освещал принятие в России закона об устойчивом интернете. Не те формулировки. Британцы обратились в редакцию — а нет ли тут руки Кремля? Мы адресовали ВВС аналогичный вопрос про уничижительные формулировки, которыми их русская служба описывала арест Джулиана Ассанжа, — может быть, это методичка из Лондона?

Британская телерадиокомпания BBC обратилась в RT с запросом по поводу освещения на русской интернет-странице телеканала закона о «безопасном и устойчивом интернете».

Британцы пожелали узнать, почему при рассказе об этом законопроекте RT использует формулировки «закон о надёжном интернете» или «закон об устойчивом интернете» и не приводит один из главных аргументов критиков — что Россию теперь могут якобы отключить от глобальной сети изнутри. ВВС также поинтересовалась, не получал ли RT каких-либо указаний по освещению этой законодательной инициативы от российских органов власти.

Спор о словах

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 16 апреля и спустя шесть дней одобрен Советом Федерации. Согласно документу, при возникновении угроз работе интернета на территории РФ Роскомнадзор может взять на себя управление российским сегментом сети. Однако ни о какой односторонней изоляции речи не идёт, отмечают опрошенные RT эксперты. Напротив, закон призван обеспечить работу интернета в России, если возникнут угрозы его функционированию извне.

«Западные СМИ изумляются, что в России законодатели озаботились этим вопросом, — заявил в разговоре с RT директор Института новейших государств Алексей Мартынов. — Но закон об интернете — вопрос нашей национальной безопасности. Персональным данным населения РФ нужна государственная защита. Любые внешние вмешательства в электронную систему управления чреваты катастрофами и разрушениями».

В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отметил, что законы по защите национальных сегментов интернета от киберугроз принимаются сейчас и в других государствах, но британские журналисты почему-то решили особо выделить именно Россию.

«Заявление BBC носит определённо политический характер. Сомневаюсь, что BBC отправляет подобные запросы в Китай или США. Существуют требования в ЕС, что данные граждан Европейского союза должны обрабатываться и контролироваться только на территории ЕС. Это тоже элемент суверенного интернета», — подчеркнул в разговоре с RT Абзалов.

Госдума России

РИА Новости

© Владимир Федоренко

В пояснительной записке к российскому законопроекту отмечается, что необходимость в нём возникла из-за принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США. В ней Россию обвиняют в хакерских атаках на территории Соединённых Штатов и предлагают вести наступательные действия в киберпространстве.

В феврале 2019 года американские СМИ сообщили, что Киберкомандование Вооружённых сил США провело успешную операцию против российской компании «Агентство интернет-расследований» в глобальной сети, отправив россиян в офлайн.

Русская служба BBC использует для описания российского законопроекта такие формулировки: «закон о суверенном интернете» и «закон об автономном российском интернете». На сайте bbc.com на английском языке также можно встретить фразы: «законопроект, позволяющий изолировать российский сегмент интернета от остального мира» и «планы введения более жёстких ограничений в интернете».

Скриншот с сайта www.bbc.com

Такие формулировки встречаются в материале BBC об акции протеста в поддержку свободы в интернете, которая прошла в марте этого года в Москве. При этом BBC не упомянула, что сторонники «свободы слова» не допустили на митинг съёмочную группу RT. Объяснение было простое: журналисты работают не в том издании.

RT, освещая вызвавший много споров законопроект, отталкивается от его официального названия: «Законопроект № 608767-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети интернет на территории Российской Федерации)».

В то же время на сайте RT можно встретить и словосочетание «закон о суверенном интернете». Так что претензии BBC к формулировкам и догадки о неких «указаниях» от госструктур несостоятельны.

Казус Ассанжа

Между тем сама британская телерадиокомпания, радеющая за свободу интернета в России, довольно специфическим образом подаёт информацию о человеке, ставшем глобальным символом этой свободы, — об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже. На это в своём ответе на запрос BBC указал RT.

«Освещая тему ареста Джулиана Ассанжа, BBC использует формулировки «марионетка Кремля», «безответственный авантюрист» и, судя по всему, больше интересуется судьбой кота, чем самого Ассанжа. Почему вы выбрали именно такие формулировки в заголовках про Ассанжа? Получали ли вы какие-то установки по освещению этой темы из Хоум-офиса или от других госструктур?» — задал RT вопрос британцам.

По словам Дмитрия Абзалова, западные СМИ стремятся продемонстрировать, что в России идёт наступление на свободу интернета, а на Западе он свободен. Однако случай с Ассанжем демонстрирует обратное. Много лет он был вынужден скрываться на территории посольства Эквадора в Лондоне из-за того, что раскрыл всему миру преступления властей США.

Арест Ассанжа

РИА Новости

© Ruptly

Арест Ассанжа — «демонстрация двойных стандартов», утверждает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

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«Запад считает, что действия неугодных ему стран по защите суверенитета противоречат нормам демократии и гражданских прав и свобод. Когда же вопросы появляются к самому Западу, там объясняют свои действия интересами национальной безопасности», — отмечает эксперт.

По словам Дмитрия Абзалова, позиция BBC по делу Ассанжа отражает точку зрения британского государства.

«Нужно учитывать, что BBC получает финансирование из бюджета. Если бы BBC была объективна, она отражала бы и другие точки зрения, позиции других стран», — подчеркнул политолог.

Инструмент «мягкой силы»

BBC, или Британская телерадиовещательная корпорация, — общенациональная организация. Её деятельность финансируется за счёт специального налога с граждан Соединённого Королевства — телевизионной лицензии. Платят этот налог все владельцы ТВ. С 2018 года — по £150,5 в год. Отказаться нельзя.

Офис BBC

Reuters

© Paul Hackett

Собранные деньги идут в том числе на финансирование сплотившихся под «зонтиком» BBC множества телеканалов, радиостанций и новостных сайтов, вещающих как в Великобритании, так и за её пределами.

Русская служба BBC является частью Всемирной службы BBC (BBC World Service), которая до 2014 года финансировалась за счёт грантов британского Министерства иностранных дел. Теперь большая часть бюджета этой структуры покрывается за счёт сборов с граждан Великобритании.

Но решающее слово остаётся за правительством: ведь именно оно определяет размер налога для телезрителей, а значит, и взносы, идущие в бюджет всей BBC. Оно же устанавливает планку финансирования BBC World Service — не менее £254 млн ежегодно (с 2017 года). Кроме того, по рамочному соглашению между британским правительством и BBC от декабря 2016-го, Всемирная служба BBC оговаривает с британским МИД свои «ориентиры, приоритеты и задачи», хотя и является формально независимой в своей редакционной политике.

Несмотря на все заверения в объективности, «BBC была учреждена британским правительством и является его производной», подчёркивает Алексей Мартынов.

Как отмечало ранее издание The Guardian, с 2014 года ежегодный бюджет Всемирной службы BBC, финансируемой за счёт сборов с телевизионной лицензии, составлял £245 млн. В 2015 году BBC сообщала о планах правительства увеличить финансирование Всемирной службы BBC. Цель — расширение вещания «в России, Северной Корее, на Ближнем Востоке и в Африке».

Такое решение было принято. Оно вписывалось в рамки вышедшей в 2015 году Стратегии национальной безопасности Великобритании. В этом документе BBC World Service упоминается в качестве одного из инструментов британской «мягкой силы» за рубежом.

В прошлогоднем документе британского правительства под названием «Обзор потенциала в сфере обеспечения национальной безопасности» отмечалось, что к 2020 году предполагается инвестировать во Всемирную службу BBC в общей сложности £291 млн, чтобы увеличить доступ к «проверенным новостям и информации». Согласно последнему годовому отчёту BBC (июль 2018-го), BBC World Service потратила £268,3 млн из средств, собранных по телевизионной лицензии и £70,5 млн по правительственному гранту.

Тем не менее в российском сегменте популярность ВВС упала. Охват русскоязычных сервисов BBC за прошлый год снизился на 1 млн человек: с 3,9 млн до 2,9 млн.

Скриншот годового отчёта BBC

Сетуют британцы и на конкуренцию со стороны RT, причём в глобальном масштабе.

«Отмечается постоянное расширение влияния крупных, поддерживаемых государством новостных организаций за счёт распространения новостных материалов посредством цифровых платформ, — говорится в прошлогоднем отчёте BBC. — В распоряжении Al Jazeera, Центрального телевидения Китая (CCTV) и RT (бывший Russia Today) находятся огромные ресурсы. Однако, несмотря на высокое качество предлагаемого ими контента и услуг, в них отражено определённое мировоззрение и повестка тех, кто данные организации поддерживает. С учётом потенциального влияния государственных (новостных. — RT) служб из менее свободных стран на международный диалог и освещение событий значимость глобального охвата BBC для защиты демократии и свободы высока как никогда».

По мнению Никиты Данюка, BBC сегодня — это «инструмент информационно-пропагандистской кампании Запада по демонизации России». Попытки же финансируемого британскими налогоплательщиками СМИ уличить RT в связях с Кремлём смехотворны и вызваны стремлением уколоть успешных конкурентов.