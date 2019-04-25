Захарова прокомментировала призыв DJV ограничить допуск RT Deutsch к кабельным сетям

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Союза журналистов Германии (DJV) игнорировать RT Deutsch и ограничить его допуск к германским кабельным сетям.
Захарова прокомментировала призыв DJV ограничить допуск RT Deutsch к кабельным сетям
  • РИА Новости

Руководитель Германского союза журналистов Франк Убераль в недавнем интервью назвал RT Deutsch «пропагандистским инструментом Кремля» и заявил, что его материалы пишутся «по указке» в пропагандистских целях.

«По версии Убераля, материалы RT и Sputnik часто опираются на мнение, как он выражается, «политических маргиналов». Получается, что если бы российские СМИ повторяли информационную политику мейнстримовского германского медийного поля, то всё было бы с ними нормально. А как же плюрализм мнений? И потом, допуская подобные уничижительные высказывания в адрес определённых политических сил, разве немецкий журналист не расписывается в собственной ангажированности?» — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что любые дискриминационные шаги в отношении российских СМИ являются грубым нарушением принципа свободы выражения мнений.

«Призываем не оставлять без внимания вызывающее поведение руководителя Союза журналистов Германии. Мы обращаем этот призыв к международным структурам и НПО», — отметила дипломат.

Ранее министр юстиции Германии Катарина Барли подверглась критике за интервью телеканалу RT Deutsch. 

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