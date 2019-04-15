Министра юстиции Германии Катарину Барли раскритиковали за интервью RT Deutsch

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Министр юстиции Германии Катарина Барли подверглась критике за интервью телеканалу RT Deutsch.

В частности, в разговоре с корреспондентом RT Барли рассказала о положении Социал-демократической партии Германии, своём отношении к политике президента Франции Эммануэля Макрона, а также прокомментировала реализацию проекта «Северный поток — 2», назвав его частным предприятием.

Как пишет Bild, многим в политических кругах непонятно, почему Барли «ответила кремлёвскому пропагандистскому RT».

«Это было наивно и фатально: она потеряла политический компас», — приводится один из самых мягких комментариев.

В публикации также размещены скриншоты активного обсуждения ситуации в Twitter, в нём принимает участие и редакция RT.

В январе стало известно, что Немецкий союз журналистов (DJV) просит надзорные органы Германии не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание. В настоящее время канал доступен в ФРГ только в интернете. На сайте есть лента новостей, видеозаписи. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сложившуюся ситуацию.

В Союзе журналистов России заявили, что призыв Немецкого союза журналистов не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание является вопиющим нарушением всех базовых принципов профессии.

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