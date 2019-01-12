Захарова прокомментировала призыв DJV не выдавать лицензию RT в Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Немецкого союза журналистов (DJV) к надзорным органам Германии с просьбой не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание.

«Помню, как три года назад аналогичная профструктура в Германии — Союз немецких учителей — предложила включить «Майн кампф» в школьную программу», — написала она в Facebook.

Захарова также привела цитату главы Ассоциации учителей Германии Йозефа Крауса: «Я думаю, это очень полезная публикация, потому что она уничтожает миф. Мы ведь знаем, что запретный плод сладок».

Ранее Немецкий союз журналистов призвал не выдавать лицензию RT. В настоящее время RT Deutsch доступен в ФРГ только в интернете.