В СЖР осудили призыв Немецкого союза журналистов не выдавать лицензию RT
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«Мы уже оповестили Международную федерацию журналистов (IFJ) об этом вопиющем нарушении всех базовых принципов профессии, лежащих в её основе», — приводит РИА Новости его слова.
Как отметил Шафир, вопрос «информационной агрессии в отношении российских СМИ» будет поднят на Всемирном конгрессе IFJ, который будет проводиться в 2019 году.
Он указал, что решение объединения германских журналистов «является не только примером двойных стандартов и предвзятости в отношении российских СМИ и журналистов».
«В данном случае мы являемся свидетелями беспринципного бойкота российских журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности, что полностью противоречит принципам международной журналистики — обеспечивать коллективную защиту и поддержку коллег-журналистов, поощрять стремление журналистов быть верными своей профессии», — добавил он.
Ранее Немецкий союз журналистов призвал надзорные органы Германии не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание.