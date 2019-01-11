В СЖР осудили призыв Немецкого союза журналистов не выдавать лицензию RT

Призыв Немецкого союза журналистов не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание является вопиющим нарушением всех базовых принципов профессии. Об этом заявил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

«Мы уже оповестили Международную федерацию журналистов (IFJ) об этом вопиющем нарушении всех базовых принципов профессии, лежащих в её основе», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Шафир, вопрос «информационной агрессии в отношении российских СМИ» будет поднят на Всемирном конгрессе IFJ, который будет проводиться в 2019 году.

Он указал, что решение объединения германских журналистов «является не только примером двойных стандартов и предвзятости в отношении российских СМИ и журналистов».

«В данном случае мы являемся свидетелями беспринципного бойкота российских журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности, что полностью противоречит принципам международной журналистики — обеспечивать коллективную защиту и поддержку коллег-журналистов, поощрять стремление журналистов быть верными своей профессии», — добавил он.

Ранее Немецкий союз журналистов призвал надзорные органы Германии не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание.