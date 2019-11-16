Фантомная опасность: в НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за «гибридных угроз»

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Ксения Калинкина, Юлия Гуреева
Специалисты Оборонного колледжа НАТО рекомендуют пересмотреть политику альянса из-за появления «угроз гибридного характера». Об этом говорится в докладе, с которым ознакомился RT. Новая повестка, помимо прочего, традиционно включает в себя идею «сдерживания» России. Опрошенные RT эксперты отмечают, что после распада СССР в альянсе продолжают искать угрозы там, где их нет, чтобы оправдать существование военно-политического блока. Такими «страшилками», в частности, стали формирование образа России как врага и сообщения о «гибридных угрозах», которым НАТО противостоит, полагают аналитики.
Фантомная опасность: в НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за «гибридных угроз»
  • Международные учения НАТО «Серебряная стрела — 2019» в Адажи, Латвия
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

В свете изменения самой природы конфликтов и появления такого явления, как гибридные угрозы, НАТО стоит задуматься об актуализации своей повестки, чтобы соответствовать новым вызовам. Такое мнение высказал глава исследовательского отдела Оборонного колледжа Североатлантического альянса Тьери Тарди в докладе, озаглавленном «Определение масштабов компетенции НАТО».

В документе, с текстом которого ознакомился RT, особое внимание уделяется деятельности на восточном фланге военно-политического блока, в частности вопросу «сдерживания» России.

«Что особенно важно, расширение повестки дня становится всё более актуальным, даже если говорить о коллективной обороне применительно к восточному направлению и сдерживанию России», — говорится в докладе.

В частности, эксперты Оборонного колледжа полагают, что, помимо укрепления обороны, альянсу необходимо работать над формированием обществ, устойчивых к гибридным угрозам. А для этого стоит не только развивать сотрудничество с третьими странами, но и пересмотреть положения Устава НАТО, в которых прописаны принципы коллективной обороны, считает Тарди. Напомним, в Пятой статье устава зафиксировано, что нападение на одного из членов блока рассматривается как нападение на всех членов НАТО.

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«На восточном фланге жёсткие меры по усилению обороны сопровождаются необходимостью развития устойчивости обществ и борьбы с угрозами, которые потенциально могут быть одновременно внешними и внутренними (из-за своей гибридной природы). Это требует не только сотрудничества с гражданскими обществами, органами местного самоуправления, частным сектором, не входящими в состав НАТО странами ЕС (в частности, Швецией и Финляндией) и Еврокомиссией, но также обладания определёнными знаниями в данных областях. Это верно в отношении ситуаций, подпадающих под действие Пятой статьи, и даже в большей степени — в отношении любого сценария действий Североатлантического альянса в связи с ситуациями, на которые действие данной статьи не распространяется», — уточняется в докладе.

Стоит отметить, что в НАТО неоднократно делали резонансные заявления относительно Москвы. Так, генсек альянса Йенс Столтенберг обвинял Россию во «вмешательстве» в дела суверенных государств, а также включал её в список основных угроз для альянса.

«Совершенно точно, что сегодня мы сталкиваемся с самой непредвиденной ситуацией в сфере безопасности за много лет. Это всё более агрессивная политика России, киберугрозы, гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и продолжающаяся террористическая угроза. В качестве ответа на это НАТО ускоренно проводит самую крупную корректировку коллективной обороны со времён холодной войны», — отмечал Столтенберг.

В свою очередь, в Москве не согласны с подобной риторикой. Как ранее констатировал Владимир Путин, Россия не угрожает иностранным партнёрам, предпринимая лишь ответные действия на внешние вызовы.

«Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер», — отмечал президент.

  • Президент России Владимир Путин
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

В текущих реалиях Североатлантическому альянсу приходится искать оправдание своему существованию, чем и объясняется тенденция непрерывного поиска «врага». Такое мнение в беседе с RT выразил профессор, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

«Вот она — Россия, вот он — «враг», сам факт наличия которого оправдывает существование блока НАТО. Соответственно, для того чтобы никто не усомнился в необходимости такой дорогостоящей военной машины, как НАТО, общественности, в первую очередь западной, необходимо напоминать о «гибридных угрозах», которым НАТО противостоит», — пояснил эксперт.

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Вместе с тем сотрудничество с Финляндией и Швецией нужно военному альянсу для возможной переброски своих войск в арктический сектор, отметил Манойло.

«НАТО нужны не шведы и финны. У них очень слабенькие армии, небольшие по численности. Им нужна логистика, потому что для переброски в арктический, например, сектор, для переброски к границам РФ эти пути, идущие через Финляндию и особенно через Швецию, очень важны», — уточнил он.

Варианты противодействия

В докладе Оборонного колледжа НАТО, помимо прочего, рассматривается сценарий «вторжения» России в страны Балтии. В связи с этим автор задаётся вопросом, насколько разноплановым должен быть ответ НАТО на такие действия.

«Если, как часто предполагается, вторжение России на территорию НАТО будет заключаться в том, что «зелёные человечки» займут ключевые позиции (и будут дестабилизировать ситуацию) в городах какого-либо балтийского государства, а также в проведении многовекторных кибератак и кампаний по дезинформации (которые, скорее всего, начнутся гораздо раньше любого физического вторжения), оставив в стороне споры о применении Пятой статьи, не должна ли реакция НАТО быть неизбежно разноплановой, сочетающей в себе весь спектр мер — от военных операций быстрого реагирования до действий военно-гражданского характера?» — говорится в докладе.

Определённые силы в Европе в последние годы регулярно поднимают тему якобы возможного нападения России на Балтийский регион. Так, в начале ноября министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил о готовности вооружённых сил страны дать отпор российским военным в случае вероятного «вторжения» на территорию республики. 

«Что мы будем делать, если в Латвии где-то появятся «зелёные человечки»?.. Мы их просто выкинем и нейтрализуем», — сказал он.

Польские власти также активно лоббируют необходимость размещения новой базы НАТО в стране — для укрепления восточного фланга альянса.

  • Министр обороны Латвии Артис Пабрикс
  • globallookpress.com
  • © Christian Spicker, via www.imago

Однако в России неоднократно отвергали подобные спекуляции. В частности, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что, используя «фейковую логику» и подмену понятий, Североатлантический альянс оправдывает развёртывание тяжёлых вооружений на границе с Россией.

«Под предлогом нагнетания русофобии в отношениях между Россией и НАТО, обвинений нас в том, что мы чуть ли не готовимся напасть на Прибалтику, Польшу и всех остальных, только в воспалённом мозгу такие идеи и могут возникать, но тем не менее такие воспалённые мозги нашлись», — сказал дипломат.

«На этой абсолютно фейковой логике происходит совершенно реальное развёртывание тяжёлых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией», — подчёркивал министр.

«Обеспокоенность» НАТО судьбой стран Балтии обусловлена в первую очередь прагматичностью США, а вовсе не желанием оказать содействие этим государствам в вопросе обеспечения безопасности их границ, считает профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

«Прибалтика им нужна, но не для того чтобы её защитить. Когда американцы вообще что-либо делали для кого-то? В данном случае Прибалтика используется, эксплуатируется — как угодно — для нападения на геополитического врага США — Россию», — сказал собеседник RT.

«Не соответствует вызовам современности»

Как утверждают авторы доклада, модель НАТО времён холодной войны к настоящему времени потеряла актуальность, что требует нового подхода к урегулированию возникающих проблем.

«Существование в современном мире таких угроз, как Россия или ИГИЛ*, показывает, насколько приоритетными для НАТО должны быть военная концепция или ответные действия военного характера и насколько сдерживание или принуждение необходимы для сохранения стабильности и целесообразности существования НАТО», — уточняется в публикации.

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Интересно, что минувшим летом Оборонный колледж НАТО уже публиковал доклад, в тезисах которого обозначалась неготовность альянса к новым вызовам. Так, отмечалось, что военно-политический блок не способен эффективно реагировать на возможную агрессию по целому ряду причин, в том числе из-за сокращения финансирования на протяжении последних 25 лет.

Помимо этого, в Оборонном колледже заявляли о существующих препятствиях Западу по эффективному сдерживанию гибридных угроз, в том числе со стороны России.

Комментируя ситуацию, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин отметил, что Североатлантический альянс заточен на ведение боевых действий традиционными средствами и имеет довольно неповоротливую структуру. Сейчас же блок вынужден искать «новые угрозы» для оправдания выделяемых на его деятельность средств.

«Если в условиях традиционной войны эта неповоротливость как-то микшируется, то в условиях гибридной войны, когда нужно действовать оперативно... НАТО не соответствует вызовам современности. Для того чтобы сохранять свои бюджеты, кадры, объёмы и масштабы, чтобы не реформироваться, нужно искать новые угрозы, и гибридная угроза является для альянса такой новой угрозой», — отметил Салин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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