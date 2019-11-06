«Пока не стало слишком поздно»: в парламенте Швеции призвали вступить в НАТО из-за «агрессии» России

Шведским властям стоит «как можно скорее» подать заявку на членство в НАТО на фоне ухудшения состояния региональной безопасности и с учётом «агрессивного поведения» России. Об этом говорится в законопроекте депутата Умеренной коалиционной партии Швеции Борианы Оберг, с текстом которого ознакомился RT. Парламентарий призвала «не заниматься изучением последствий» вхождения в НАТО, а просто вступить в альянс, ведь только это позволит Стокгольму получить военную помощь в случае гипотетического конфликта. Опрошенные RT эксперты отмечают, что в Швеции, долгое время сохранявшей нейтралитет, действительно есть активные сторонники присоединения к альянсу, но такая перспектива не отвечает интересам королевства.

Властям Швеции стоит в кратчайшие сроки рассмотреть возможность подачи заявки на членство в НАТО. Об этом говорится в направленном в риксдаг (парламент) законопроекте депутата Умеренной коалиционной партии Швеции Борианы Оберг, которая обосновывает необходимость такого шага «агрессивным поведением России» в отношении ряда соседей.

Как отмечается в документе, последние несколько десятилетий вопросы обороны не были приоритетными для Швеции в том числе из-за проводимой политики нейтралитета. Более того, вопрос вступления в Североатлантический альянс не рассматривался всерьёз даже на фоне постепенного вхождения в НАТО бывших стран — членов Организации Варшавского договора. Однако, как пишет Оберг, в последние годы неопределённость в мире возросла.

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«Уровень безопасности вокруг нас значительно упал. Примеров этому много, однако самый, по всей видимости, важный момент — это агрессивное поведение России в отношении некоторых её соседей в нашем ближнем зарубежье. Кроме того, не последнюю роль играет агрессия против Украины, которая длится уже несколько лет. В дополнение к тому, что эта агрессия показывает позицию России, она также чётко даёт понять, чем чревато неприсоединение к НАТО при наличии с ним лишь тесных союзнических отношений», — говорится в обосновании к законопроекту, с текстом которого ознакомился RT.

Отмечается, что в ходе конфликта в Донбассе Киев не мог рассчитывать от других стран на «что-то большее, кроме общих проявлений сочувствия» (включая политические и экономические санкции против Москвы), поскольку НАТО не оказывает военную помощь странам, не входящим в альянс.

«То же самое будет касаться и Швеции в случае атаки на нас», — уверена Оберг, предлагающая риксдагу поддержать идею подачи заявки на вступление королевства в военный альянс.

«В этом вопросе по большому счёту даже заниматься изучением последствий не нужно. Швеция должна просто-напросто как можно скорее подать заявку на членство в НАТО, пока не стало слишком поздно», — полагает парламентарий.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что Москва не является стороной конфликта между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Кроме того, как отмечал Владимир Путин в послании Федеральному собранию, укрепление обороноспособности России не направлено вовне.

«Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих всё есть», — заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Сергей Гунеев

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге. На этом фоне представители альянса «активно используют миф о российской угрозе», в частности расширяя военное сотрудничество со Швецией и с Финляндией.

По словам политолога Александра Асафова, Швеция на протяжении многих лет воздерживается от вступления в альянс, стремясь сохранить свой нейтралитет.

«Подобные предложения звучат странно для страны, у которой нет проблем ни с Россией, ни с обороной. Статус страны — нечлена альянса неслучаен, такая позиция выбрана Швецией для того, чтобы сохранять определённый нейтралитет и не зависеть от принудительной финансовой поддержки американского ВПК», — отметил эксперт.

В то же время собеседник RT констатировал, что подобные обвинения в адрес Москвы являются традиционными элементами системной антироссийской работы.

«Выгодно быть вне альянса»

На сегодняшний день в Швеции есть две крупные политические силы, одна из которых не поддерживает возможное членство страны в альянсе, вторая же выступает за скорейшее вступление в НАТО и подпитывается в основном зарубежными деньгами со стороны тех же США, отметил в разговоре с RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. Он также подчеркнул, что королевству выгодно оставаться вне военного блока, а заявления о «российской угрозе» всё равно не приведут страну к членству в альянсе.

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«Швеция в силу своего географического положения является важным транспортным узлом, через который проходят коммуникации НАТО. Если надо перебрасывать боевые подразделения, группировки и военные грузы с юга на север и наоборот — эти пути в Северной Европе идут через Швецию. А так как страна не является членом альянса, то за пользование этими транспортными коридорами НАТО приходится платить королевству. Швеции выгодно быть вне этой системы не только с точки зрения безопасности, но и потому, что она получает дивиденды из-за своего статуса», — подчеркнул политолог.

Он также отметил, что Швеция уже активно взаимодействует с НАТО, о чём говорят совместные военные учения, а также договоры о военном сотрудничестве. Так, в 2014 году Финляндия и Швеция подписали на саммите НАТО в Уэльсе соглашение о поддержке войск НАТО в стране пребывания, позволяющее альянсу размещать свои силы в этих странах после согласования с принимающей стороной, а также осуществлять транзит сил НАТО через территорию этих государств.

Развивают военное сотрудничество с этими странами и Соединённые Штаты. В частности, в мае 2018 года Вашингтон, Стокгольм и Хельсинки утвердили намерение углублять военное сотрудничество.

Между тем в 2018 году совместный опрос шведской газеты Dagens Nyheter и компании Ispos показал, что лишь 40% шведов стремятся к вступлению в НАТО, что на 4% меньше, чем годом ранее. В то же время, отмечает издание, большая часть противников членства Швеции в блоке уверены, что альянс всё равно придёт Стокгольму на помощь, если потребуется.