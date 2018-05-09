США, Швеция и Финляндия утвердили намерение углублять военное сотрудничество
Об этом сообщает Миноброны Швеции.
«Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист встретился 8 мая с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и финским министром обороны Юсси Ниинистё в Вашингтоне для подписания трёхстороннего заявления о намерениях об углублении сотрудничества», — указывается в заявлении.
В качестве примеров такого сотрудничества названы расширение диалога и проведение военных учений.
В ноябре 2017 года был проведён опрос, который показал, что почти 60% граждан Финляндии выступают против членства в НАТО.