США, Швеция и Финляндия утвердили намерение углублять военное сотрудничество

Короткая ссылка
Главы оборонных ведомств США, Швеции и Финляндии встретились в Вашингтоне для подписания трёхстороннего заявления о намерениях об углублении сотрудничества.

Об этом сообщает Миноброны Швеции.

«Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист встретился 8 мая с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и финским министром обороны Юсси Ниинистё в Вашингтоне для подписания трёхстороннего заявления о намерениях об углублении сотрудничества», — указывается в заявлении.

В качестве примеров такого сотрудничества названы расширение диалога и проведение военных учений.

В ноябре 2017 года был проведён опрос, который показал, что почти 60% граждан Финляндии выступают против членства в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных