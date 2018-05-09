США, Швеция и Финляндия утвердили намерение углублять военное сотрудничество

Главы оборонных ведомств США, Швеции и Финляндии встретились в Вашингтоне для подписания трёхстороннего заявления о намерениях об углублении сотрудничества.

Об этом сообщает Миноброны Швеции.

«Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист встретился 8 мая с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и финским министром обороны Юсси Ниинистё в Вашингтоне для подписания трёхстороннего заявления о намерениях об углублении сотрудничества», — указывается в заявлении.

В качестве примеров такого сотрудничества названы расширение диалога и проведение военных учений.

В ноябре 2017 года был проведён опрос, который показал, что почти 60% граждан Финляндии выступают против членства в НАТО.