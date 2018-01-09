DN: шведы уже не так стремятся в НАТО — всё равно спасёт, если кто-то нападёт

Совместный опрос Dagens Nyheter и компании Ispos показал, что лишь 40% шведов стремятся к вступлению в НАТО, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, составители опроса указали на «небольшой парадокс»: большая часть противников членства Швеции в блоке уверены, что альянс всё равно придёт Стокгольму на помощь, если потребуется.

Хотя Швеция не входит в НАТО, почти половина шведов рассчитывает на помощь блока, если над страной нависнет угроза войны. Как это ни парадоксально, больше всего такая точка зрения распространена среди противников членства в альянсе, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на результаты совместного с компанией Ipsos опроса.



На данный момент, отмечает газета, наблюдаются два направления: шведы начали меньше стремиться в НАТО, но стали больше полагаться на военный потенциал собственной страны.



Курс правительства Стефана Лёвена, которое скептически относится к членству в блоке, привёл к тому, что 44% шведов не хотят вступать в НАТО. Для сравнения в прошлом году этот показатель составил 40%.



Несмотря на то что четыре правые оппозиционные партии сошлись в том, что Стокгольму стоит подать заявку на присоединение к альянсу, такую политику поддерживает лишь 31% респондентов.



«На протяжении нескольких лет опросы показывали, что всё меньше избирателей выступают против членства в НАТО, в то время как всё больше людей затруднялись с ответом или обдумывали такую перспективу. Однако теперь тенденция изменилась, и общество начало более скептически относиться к вступлению в альянс», — отметил главный аналитик Ipsos Давид Алин.



Чтобы лучше понять отношение шведов к НАТО, респондентам задали вопрос, который звучал следующим образом: «Если над Швецией нависнет крайне высокая военная угроза со стороны иностранного государства, придёт ли, по вашему мнению, НАТО Швеции на помощь или нет»?



На этот вопрос респонденты дали неожиданный ответ. Почти половина опрошенных — 46% — уверены, что НАТО поможет Швеции, «несмотря на то что она не входит в блок». И лишь 22% избирателей считают, что НАТО на помощь Швеции не придёт.



«Выступления за присоединение к НАТО не встретили поддержки. Многие, похоже, считают, что нам не нужно в него вступать, потому что НАТО всё равно придёт к нам на помощь. Это очень интересный новый подход к членству в блоке», — заявил Алин.



Причём среди противников присоединения Швеции к блоку в помощь НАТО верит большинство респондентов — 57%, в то время как среди сторонников вступления в альянс этот показатель существенно меньше — всего 45%.



«Это небольшой парадокс. Возможно, в какой-то мере они выдают желаемое за действительное. Правительство и министр обороны часто говорят о сотрудничестве с НАТО и США, постоянно подчёркивая, что оно расширяется и углубляется. Возможно, этот фактор стал причиной того, что всё больше шведов не считают необходимым вступление в блок. Они считают членство в НАТО ненужным риском», — объяснил эксперт.



Хотя лишь 31% респондентов считают, что Швеции нужно вступить в НАТО, 50% шведов уверены, что за последние 10 лет значимость блока для безопасности региона увеличилась. Кроме того, большинство шведов настроены к блоку либо позитивно, либо нейтрально — 41% и 32% соответственно.



«Большинство настроены к НАТО позитивно либо нейтрально, однако лишь около трети опрошенных считают, что вступление в блок улучшит положение Швеции с точки зрения безопасности, — отметил Алин. — Лишь каждый пятый уверен, что членство в альянсе… уменьшит риск вооружённого конфликта с Россией.



Среди прочего составители опроса также выяснили, что избиратели думают о состоянии шведской армии. Большая часть шведов — 51% — по-прежнему не верит в способность Швеции защититься от вторжения иностранной державы. Тем не менее эта цифра улучшилась по сравнению с результатами прошлого года, когда о своём недоверии к оборонительному потенциалу высказались 66% респондентов.



«Налицо изменение тенденции в том, что касается мнения о потенциале вооружённых сил. Уровень доверия поднялся с ничтожного до очень слабого. Всего лишь 14% шведов верят в наш оборонительный потенциал, и это неудовлетворительная оценка», — подвёл итог Алин.