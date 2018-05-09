Министры обороны США, Финляндии и Швеции обсудили «пагубное влияние» России
Об этом сообщается на сайте Пентагона.
«Министры обороны встретились и обсудили различные вопросы, включая пагубное российское влияние на безопасность в Трансатлантическом регионе, участие в трёхсторонних учениях для дальнейшего улучшения отношений, сотрудничество НАТО и ЕС», — указывается в заявлении.
Ранее стало известно, что главы оборонных ведомств США, Швеции и Финляндии встретились в Вашингтоне для подписания трёхстороннего заявления о намерениях об углублении сотрудничества.