Министры обороны США, Финляндии и Швеции обсудили «пагубное влияние» России

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис обсудил с финским министром обороны Юсси Ниинистё и руководителем оборонного ведомства Швеции Петером Хультквистом «пагубное влияние» России в Трансатлантическом регионе.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Министры обороны встретились и обсудили различные вопросы, включая пагубное российское влияние на безопасность в Трансатлантическом регионе, участие в трёхсторонних учениях для дальнейшего улучшения отношений, сотрудничество НАТО и ЕС», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что главы оборонных ведомств США, Швеции и Финляндии встретились в Вашингтоне для подписания трёхстороннего заявления о намерениях об углублении сотрудничества.