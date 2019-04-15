В МИД России назвали НАТО инструментом США для подчинения союзников

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НАТО является международным инструментом для контроля и подчинения союзников Соединённых Штатов, считает заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко.
В МИД России назвали НАТО инструментом США для подчинения союзников
  • Reuters

«Для Вашингтона НАТО действительно является исторически самым успешным международным инструментом. Инструментом контроля и подчинения союзников, а заодно и легитимизации неправовых действий США на международной арене», — сказал он в интервью РИА Новости по случаю 70-летия альянса.

Замминистра отметил, что НАТО позволило разделить ответственность за агрессию против Югославии, которая обернулась тяжёлыми последствиями для Балкан и европейской безопасности.

Грушко добавил, что Вашингтон требует от принимающих у себя американский контингент стран оплачивать полную стоимость их пребывания, а также добавить 50% «сверху» за защиту.

«В иных кругах это называется «крышеванием», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет намерения изолировать Россию.

Также, как сообщили в США, американская сторона надеется, что Северная Македония станет членом НАТО осенью.

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