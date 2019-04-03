Столтенберг: НАТО не намерено изолировать Россию

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У НАТО нет намерения изолировать Россию, однако альянс всегда готов принять меры по противодействию Москве, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО не намерено изолировать Россию
  • Reuters

«Мы не хотим изолировать Россию. Мы стремимся к лучшим отношениям с Россией, но даже без таких отношений нам нужно справляться и с плохими. Поэтому нам нужно продолжать разговор, что мы и делаем, чтобы снизить риски, избежать инцидентов и просчётов», — сказал он, выступая перед конгрессом США.

Столтенберг добавил, что также требуется продолжение диалога по контролю над вооружениями.

«В Европе нет новых ракет США, но есть новые российские ракеты. Я продолжаю призывать Россию действовать в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — отметил глава НАТО, указав, что «время уходит».

Столтенберг подчеркнул, что альянс всегда готов принять соответствующие меры для «эффективного противостояния» России.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

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