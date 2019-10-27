Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО
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- РИА Новости
По словам Алиханова, он «устал комментировать американские глупости».
Он добавил, что в США лучшим произведениям в жанре научной фантастики и фэнтези присуждают премию «Небьюла».
«Мне кажется, что это как раз из области фантастики, причём бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», — сказал губернатор.
В докладе Хукер написал, что в случае гипотетического вторжения России в Прибалтику армии Польши и США должны атаковать Калининградскую область.